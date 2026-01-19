19 Ocak tarihinde yapılan açıklamaya göre Bulls Portföy bünyesindeki “Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu”, ZGYO sermayesindeki payını önemli bir eşiğin üzerine taşıdı.

30 MİLYON LOTLUK DEV ALIM

KAP açıklamasında işlemin detaylarına yer verildi. Alım işleminin 06 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği belirtilirken, söz konusu tarihte 30.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı yapıldığı ifade edildi.

Bu işlem öncesinde fonun ZGYO sermayesindeki payı daha düşük seviyelerdeyken, gerçekleşen son alımla birlikte Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (BI5) portföyündeki ZGYO pay oranı yüzde 7,01 seviyesine yükseldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yapıldığı belirtildi.

İlgili tebliğin 12. maddesinin (b) bendi uyarınca; bir kurucuya ait yatırım fonlarının, ihraççının sermayesindeki payının yüzde 5, yüzde 10 gibi kritik eşikleri aşması durumunda kamuya açıklama yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Bulls Portföy’ün bu hamlesi, fonun ZGYO’nun geleceğine duyduğu güvenin ve şirketin sermaye yapısındaki kurumsal yatırımcı etkisinin arttığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.