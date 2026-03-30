Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.