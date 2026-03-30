Yıllarca milyonlarca Türk vatandaşının "güvenli liman" olarak gördüğü Kur Korumalı Mevduat (KKM) artık tarihe karıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos 2025 itibarıyla KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerini tamamen sonlandırdı. Ardından 2026'nın başında da son kalan tebliğler resmi olarak yürürlükten kaldırıldı.

Peki elinde döviz tasarrufu olan ya da kur riskinden korunmak isteyen orta seviye yatırımcı ne yapmalı? Seçenekler aslında düşündüğünüzden çok daha geniş.

KKM NEYDİ, NEDEN BİTTİ?

Aralık 2021'de döviz kurlarındaki sert yükselişi frenlemek amacıyla hayata geçirilen KKM, TL mevduat sahiplerine döviz kuru zararını devletin karşılayacağı garantisini veriyordu. Kur artışı mevduat faizini aştığında aradaki fark Hazine ya da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu.

Sistem başlangıçta işe yaramış gibi görünse de zamanla devasa bir maliyet yüküne dönüştü. Yapılan hesaplamalara göre KKM'nin Türkiye'ye toplam faturası yaklaşık 60 milyar dolar oldu. Merkez Bankası Başkanı Karahan ise KKM kaynaklı zararın 833 milyar liraya ulaştığını açıklamıştı.

2023 sonrasında ekonomi yönetiminin normalleşme politikasına geçmesiyle birlikte KKM kademeli olarak tasfiye edildi. Şubat 2025'te tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri durduruldu. Ağustos 2025'te ise gerçek kişiler için süreç tamamen sona erdi.

Sonuç: KKM gitti, ama kur riski hâlâ burada.

2026'DA YATIRIMCININ ÖNÜNDEKİ 5 ALTERNATİF

1. Döviz Mevduatı (Klasik Ama Hâlâ Geçerli)

En basit ve erişilebilir seçenek. USD veya EUR cinsinden mevduat hesabı açarak kur riskinden doğrudan korunabilirsiniz.

Avantajı: Likidite yüksek, riski düşük, banka güvencesi var.

Dezavantajı: Mevduat faizleri enflasyona karşı genellikle yetersiz kalır. Dolar faizleri düşük kalmaya devam ederse reel getiri sınırlı olur.

Kimler için uygun? Kısa vadede paraya ihtiyaç duyabilecek ve sermayesini korumak isteyen yatırımcılar.

2. Gram Altın veya Altın Hesabı

Altın, tarihsel olarak hem dövize hem enflasyona karşı güçlü bir kalkan işlevi görür. Türkiye'de gram altın, TL/USD paritesinden doğrudan etkilendiği için fiilen bir "döviz koruması" işlevi de görür.

Avantajı: Hem kur hem enflasyon koruması. Fiziki altın veya dijital altın hesabı şeklinde kolayca erişilebilir.

Dezavantajı: Kısa vadede oynaklık yüksek olabilir. Faiz getirisi yok.

Dikkat edilmesi gereken: ONS altın ile gram altın fiyatları arasındaki fark (prim) zaman zaman ciddi boyutlara ulaşabilir. Alım-satım yaparken spread maliyetlerini hesaba katın.

Kimler için uygun? 1 yıl ve üzeri ufukta düşünen, kur koruması arayan yatırımcılar.

3. Dövize Endeksli Tahvil ve Eurobond

Devlet ya da özel sektör tarafından ihraç edilen dövize endeksli tahviller, hem faiz geliri hem de kur koruması sunar.

Avantajı: Düzenli faiz ödemesi (kupon), sermaye koruması. Devlet kağıtlarında kredi riski düşük.

Dezavantajı: Minimum yatırım tutarları yüksek olabilir (Eurobond'larda genellikle 1.000 USD ve üzeri). Vade sonuna kadar tutulmazsa piyasa fiyatından satış gerekir.

Kimler için uygun? Düzenli pasif gelir isteyen ve parayı 2-5 yıl bağlayabilecek yatırımcılar.

4. Döviz Cinsi Fon (Yabancı Para Yatırım Fonu)

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen, yabancı para varlıklara yatırım yapan fonlar hem çeşitlendirme hem de profesyonel yönetim imkânı sunar.

Avantajı: Düşük tutarlarla başlanabilir. Portföy çeşitlendirilmiş olduğu için tekil varlık riski azalır. Alım-satımı kolaydır.

Dezavantajı: Yönetim ücreti reel getiriyi düşürebilir. Her fonun stratejisi farklıdır, detaylı araştırma gerektirir.

Kimler için uygun? Aktif takip etmek yerine yönetime bırakan, orta-uzun vadeli yatırımcılar.

5. Yabancı Hisse Senedi veya ETF

Dolar ya da Euro bazlı yabancı hisse senetleri ve ETF'ler (borsa yatırım fonları), hem kur koruması hem de büyüme potansiyeli sunar. BIST üzerinden erişilebilen yabancı ETF'ler artık Türk yatırımcılar için çok daha ulaşılabilir hale geldi.

Avantajı: Uzun vadede yüksek getiri potansiyeli. Kur koruması yanında şirket/piyasa büyümesinden pay alma imkânı.

Dezavantajı: En yüksek oynaklık bu seçenekte. Bilgi ve takip gerektiriyor. Kısa vadede ciddi değer kaybı yaşanabilir.

Kimler için uygun? Risk toleransı görece yüksek, en az 3-5 yıl ufkunda düşünen ve piyasaları takip edebilen yatırımcılar.

HANGİSİNİ SEÇMELİ?

Kısa bir özet geçecek olursak: Döviz mevduatı düşük riskli ve likit olduğu için kısa vadeciler için ideal. Gram altın orta vadede hem kur hem enflasyon koruması sağlar. Dövize endeksli tahviller düzenli gelir arayanlar için uygun ancak vadeye bağlılık gerektirir. Döviz fonları aktif takip istemeyenler için pratik bir seçenek. Yabancı hisse ve ETF'ler ise en yüksek getiri potansiyelini sunarken en fazla riski de beraberinde getirir.

Her beş seçenek de doğrudan ya da dolaylı olarak kur koruması sağlar; asıl belirleyici olan senin risk toleransın ve yatırım vadendir.

KKM'nin sona ermesi aslında yatırımcılar için bir fırsat: Artık devletin sırtına yüklenmiş yapay bir güvence değil, gerçek piyasa koşullarında çalışan araçlara yönelme zamanı.

Her yatırımcının risk toleransı, zaman ufku ve ihtiyaçları farklıdır. Tek bir stratejiye kilitlenmek yerine bu beş seçeneği kendi koşullarınıza göre kombine etmek genellikle en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

⚠️ Bu makale bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir finansal danışmana başvurmanız önerilir.