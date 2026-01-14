Zorlu Enerji (ZOREN) hisselerinde teknik görünüm zayıf seyre rağmen kritik seviyede tutunma çabası gösteriyor. Hisse TSI 13.34 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 3,07 TL işlem görürken, teknik analizde öne çıkan 3,01 TL trend değişim seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu seviyenin korunması, hissede yukarı yönlü eğilimin teknik olarak devam ettiğine işaret ediyor.

TREND: KRİTİK EŞİK 3,01 TL

Raporda süper trend göstergesi 3,01 TL seviyesini ana trend sınırı olarak işaret ediyor. Fiyat bu seviye üzerinde kaldığı sürece hissede yukarı yönlü trendin korunma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Olası geri çekilmelerde bu bölge, teknik açıdan ana destek ve trend kırılım noktası olarak öne çıkıyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

ZOREN için raporda öne çıkan teknik seviyeler şöyle:

Destekler:

3,04 TL

3,02 TL

2,98 TL

Dirençler:



3,10 TL

3,14 TL

3,16 TL

Hissenin 3,10 TL üzerinde kalıcılık sağlaması halinde kısa vadeli görünümün güçlenebileceği, olası geri çekilmelerde ise 3,04 – 3,01 bandının kritik destek bölgesi olduğu vurgulanıyor.

HAREKETLİ ORTALAMALAR: BASKI DEVAM EDİYOR

ZOREN hissesi;



50 günlük ortalama: 3,19 TL

100 günlük ortalama: 3,28 TL

200 günlük ortalama: 3,41 TL seviyelerinin altında fiyatlanıyor. Bu görünüm, orta vadeli teknik baskının sürdüğüne işaret ederken, kısa vadede yön arayışının ön planda olduğunu gösteriyor.

GÖSTERGELER: TEPKİ DENEMESİ ÖNE ÇIKIYOR

RSI (14): 44,24 → Orta bölgede, yönü yukarı.

MACD: Sıfır çizgisinin altında ancak yukarı yönlü.

Momentum: Pozitif bölgede fakat yönü aşağı.

Bu tablo, hissede güçlü bir yükseliş trendinden ziyade tepki alımı ve dengelenme sürecine işaret ediyor.

İŞLEM HACMİ: ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Son işlem gününde hacim yaklaşık 291,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 5 günlük ortalamanın %67, 1 aylık ortalamanın ise %132 üzerinde. Artan hacim, 3,00 TL bandında oluşan fiyat mücadelesinin güçlendiğini gösteriyor.

Zorlu Enerji hisselerinde teknik görünüm, 3,01 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin korunduğunu, ancak hareketli ortalamaların altında kalınması nedeniyle ana trendin henüz güç kazanmadığını gösteriyor. 3,10 TL üzerindeki kapanışlar kısa vadeli görünümü rahatlatabilir. 3,01 TL altına sarkmalarda ise teknik yapı zayıflayabilir ve 2,98 TL seviyesine doğru baskı artabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Finansal piyasalarda yapılan işlemler risk içerir.