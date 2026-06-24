Yatırımcıların merakla takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Borsa İstanbul’un dikkat çeken şirketlerinden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), 24 Haziran 2026 tarihinde seans işlemleri devam ederken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle dev bedelsiz başvurusunu kamuoyuna duyurdu.

KAYITLI SERMAYE TAVANI BİR DEFAYA MAHSUS AŞILACAK

Şirket Yönetim Kurulu’nun 22 Haziran 2026 tarih ve 2026/29 sayılı kararı doğrultusunda düğmeye basıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin ilgili maddesine dayanarak; şirketin 480.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı, bir defaya mahsus olmak üzere aşılacak.

ÇIKARILMIŞ SERMAYE 1,6 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Yapılan e-başvuru planlamasına göre Hareket Proje'nin mevcut 115.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tam 1.497.600.000 TL artırılacak. Böylece şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 1.612.800.000 TL seviyesine yükselmiş olacak.

Yüzde 1300 oranındaki bu devasa bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun ardından, gözler önümüzdeki haftalarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek olan onay kararına çevrildi.

Şirket hisselerinin bu gelişmeye önümüzdeki seanslarda nasıl reaksiyon vereceği ise yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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