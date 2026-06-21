Döviz piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve euro kurlarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

21 Haziran 2026 TSİ 09.12 itibarıyla serbest piyasada dolar ve euro şu seviyelerden işlem görüyor;

Dolar/TL

Alış: 46,44 TL

Satış: 46,45 TL

Euro/TL

Alış: 53,29 TL

Satış: 53,30 TL

Dolar/TL son dönemde 46 liranın üzerindeki seyrini korurken, euro/TL ise 53 lira seviyelerinde dengelenmiş durumda. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin kur üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.