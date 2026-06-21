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Dolar/TL 46,45 seviyesindeki seyrini sürdürürken euro/TL 53,29 civarında işlem görüyor. İşte 21 Haziran 2026 güncel alış ve satış fiyatları!

Döviz piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve euro kurlarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

21 Haziran 2026 TSİ 09.12 itibarıyla serbest piyasada dolar ve euro şu seviyelerden işlem görüyor;

Dolar/TL
Alış: 46,44 TL
Satış: 46,45 TL

Euro/TL
Alış: 53,29 TL
Satış: 53,30 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,41 46,48 % -0.02 23:59
Euro 53,25 53,36 % 0.15 23:59
İngiliz Sterlini 61,43 61,60 % 0.32 23:59
Avustralya Doları 32,52 32,59 % -0.08 23:59
İsviçre Frangı 57,49 57,62 % -0.3 23:59
Rus Rublesi 0,63 0,63 % 0.01 23:50
Çin Yuanı 6,84 6,85 % -0.11 23:59
İsveç Kronu 4,83 4,86 % -0.03 23:59
Tüm Döviz Fiyatları

Dolar/TL son dönemde 46 liranın üzerindeki seyrini korurken, euro/TL ise 53 lira seviyelerinde dengelenmiş durumda. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin kur üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.

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