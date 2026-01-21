İstanbul’un en lüks semtlerinden biri olan Etiler’de milyonluk kira davasında düğüm çözüldü. Aylık 60.000 TL kira ödeyen kiracı, "10 yıllık süreyi" doldurduğu gerekçesiyle evinden tahliye edildi. Ancak bu kararı asıl "emsal" kılan detay, mahkemenin faturayı tamamen kiracıya kesmesi oldu.

İHTARNAMEYİ GÖRMEZDEN GELMENİN BEDELİ AĞIR OLDU

Ev sahibi, kira sözleşmesinin 10 yılı aşması üzerine yasal hakkını kullanarak kira ilişkisini sonlandırmak istedi. Kanunun öngördüğü şekilde, yeni dönemden en az 3 ay önce ihtarname gönderildi. Ancak kiracının bu ihtarnameye sessiz kalması ve evi boşaltmaması üzerine konu yargıya taşındı.

Mahkeme, ev sahibini haklı bularak tahliye kararı verdi. Kararda dikkat çeken en önemli nokta ise yargılama giderlerinin dağılımı oldu.

EVDEN ÇIKMAK YETMEDİ: BİNLERCE LİRALIK FATURA!

Mahkeme, haksız bulduğu kiracının sadece evi boşaltmasına değil, aynı zamanda ciddi bir mali yükün altına girmesine hükmetti:

Vekalet Ücreti: Kiracı, ev sahibinin avukatına 18.000 TL ödeyecek.

Yargılama Harcı: 5.880 TL tutarındaki mahkeme harcı da kiracıya yüklendi.

Toplam Kayıp: Kiracı, evi kaybetmesinin yanı sıra yaklaşık 24 bin TL ek masrafla karşı karşıya kaldı.

Neden Emsal Teşkil Ediyor? Türk Borçlar Kanunu’na göre, 10 yıllık uzama süresi dolan kira sözleşmelerinde ev sahipleri, herhangi bir gerekçe göstermeksizin (3 ay önceden ihtar çekmek şartıyla) tahliye talep edebiliyor. Bu karar, hem bu sürenin kesinliğini hem de süreci zorlaştıran kiracıların mahkeme masraflarını üstlenmek zorunda kalacağını bir kez daha tescilledi.

KİRACILAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, 10 yılı dolan kiracıların şu noktalara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor:

Sürelere Dikkat: Yeni dönem başlamadan en az 3 ay önce ihtarın elinize ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin.

Cevapsız Bırakmayın: Gelen ihtarnamelere karşı hukuki bir yol haritası belirleyin; sessiz kalmak mahkemede aleyhinize işleyebilir.

Ek Masraflardan Kaçının: Haksız olduğunuz kanunen netleşmiş bir davada direnç göstermek, vekalet ücreti ve harç gibi ek ödemeler yapmanıza neden olur.