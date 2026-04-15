Gram altın 6.877 TL, dolar 43 TL, mevduat faizi yüzde 37, BIST 14.058 puanda. 100.000 TL'yi bugün nereye koymak mantıklı? Dört farklı profil için dört farklı senaryo.

NEDEN BU SORU BU KADAR ÖNEMLİ?

Türkiye'de enflasyon hâlâ yüzde 38 civarında seyrediyor. TL her yıl değer kaybediyor. Mevduatta faiz var ama reel getiri sıfırın altında. Bu tabloda 100.000 TL'yi yastık altında tutmak kayıp demek. Peki ne yapmalı? Cevap tek değil. Yatırım ufkuna, risk toleransına ve ihtiyaca göre değişiyor.

SENARYO 1: MUHAFAZAKÂR PROFİL — ALTIN

Gram altın bugün 6.877 TL. 100.000 TL ile yaklaşık 14,5 gram altın alınıyor.

JPMorgan 2026 yıl sonu için ons altında 5.000 dolar hedef koyuyor. Merkez bankalarının çeyrek başına ortalama 585 ton alım yapması bekleniyor. Bu hedef gerçekleşirse gram altın yaklaşık 8.200 TL'ye ulaşır. 100.000 TL'lik altın yatırımı yaklaşık 119.000 TL'ye çıkar. Yüzde 19 TL getirisi. Enflasyona karşı kısmi koruma sağlar.

Artısı: Güvenli liman, likidite yüksek, jeopolitik kriz ortamında güçlü. Eksisi: Faiz geliri yok, saklama maliyeti var, kısa vadede dalgalanabilir.

SENARYO 2: GELİR ODAKLI PROFİL — VADELİ MEVDUAT

TCMB politika faizi yüzde 37. Bankalar 3 aylık vadeli mevduata yüzde 45-48 arasında faiz sunuyor.

100.000 TL'yi yıllık yüzde 46 faizle vadeli mevduata koyarsanız yıl sonunda yaklaşık 146.000 TL olur. Nominal getiri yüzde 46. Ancak enflasyon da yüzde 38'de seyrediyorsa reel getiri yaklaşık yüzde 6. Düşük ama pozitif.

Artısı: Garantili getiri, sıfır risk, TMSF güvencesi. Eksisi: Reel getiri sınırlı, TL değer kaybında erir, fırsatları kaçırır.

SENARYO 3: BÜYÜME ODAKLI PROFİL — BIST

BIST 100 yıllık yüzde 25 kazandırdı. Savunma, enerji ve GYO hisseleri öne çıkıyor.

100.000 TL ile ASELSAN, TÜPRAŞ, Emlak GYO karışımı bir portföy kurulabilir. ASELSAN son bir yılda yüzde 235 kazandırdı. Ancak bu performansın tekrarı garanti değil. Orta vadeli beklenti yüzde 20-30 civarında. 100.000 TL yaklaşık 120.000-130.000 TL'ye ulaşabilir.

Artısı: Enflasyonu aşma potansiyeli yüksek, temettü geliri de var. Eksisi: Volatilite yüksek, jeopolitik kriz baskı yaratıyor, hisse seçimi kritik.

SENARYO 4: YÜKSEK RİSKLİ PROFİL — BITCOIN

BTC bugün yaklaşık 72.000 dolar, TL karşılığı 2,8 milyon TL civarında. 100.000 TL ile yaklaşık 0,036 BTC alınabilir.

Standard Chartered BTC için 2026 yıl sonu hedefini 150.000 dolar olarak koruyor. Bu hedef gerçekleşirse 0,036 BTC yaklaşık 5,4 milyon TL değerine ulaşır. Yüzde 93 TL getirisi. Ama aynı zamanda 55.000 dolar senaryosunda 100.000 TL, 85.000 TL'ye düşebilir.

Artısı: Asimetrik getiri potansiyeli çok yüksek, TL'nin erimesine çift korunma. Eksisi: Çok yüksek volatilite, kısa vadede yüzde 40-50 kayıp mümkün, psikolojik dayanıklılık gerektirir.

PEKİ HANGİSİ?

Tek doğru cevap yok. Ama şunu söylemek mümkün: 100.000 TL'yi tek bir sepete koymak hiçbir profil için optimal değil.

Dengeli bir yaklaşım şöyle görünebilir: 40.000 TL altın, 30.000 TL vadeli mevduat, 20.000 TL BIST, 10.000 TL BTC. Bu karışım hem koruma hem getiri hem de büyüme potansiyeli sunuyor. Oran risk profiline göre değişir.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

TCMB Nisan faiz kararı, Fed 28 Nisan toplantısı, ons altın 5.000 dolar seviyesi, BTC 75.000 dolar direnci ve ABD-İran ateşkesinin gidişatı bu dört senaryonun önümüzdeki haftaki performansını doğrudan belirleyecek.

Kaynaklar:

JPMorgan araştırma raporu ve Standard Chartered analist tahminleri esas alınarak derlenmiştir.