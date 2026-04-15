Avrupa genelinde konut kiralarındaki artış hız kazanırken, Türkiye kira artış oranında diğer ülkelerden belirgin şekilde ayrıştı. Euronews tarafından derlenen 2025 verilerine göre Türkiye’de yıllık kira artışı yüzde 77,6 ile açık ara en yüksek seviyeye ulaştı.

Aynı listede ikinci sırada yer alan Karadağ’da kira artışı yüzde 18,5 seviyesinde kalırken, Avrupa genelinde birçok ülkede artış oranlarının tek haneli veya düşük seviyelerde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Avrupa Birliği genelinde konut harcamalarının ortalama bir hanenin gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturduğu belirtilirken, Türkiye’de konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar kiralık konut talebini artırdı.

Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, Türkiye’de kira artışlarının büyük ölçüde yüksek enflasyondan kaynaklandığını ifade ederken, mevcut koşulların kiralık konut piyasasındaki baskıyı artırdığını vurguladı.

AVRUPA’DA KİRA ARTIŞLARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

Avrupa genelinde kira artış oranlarının ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterdiği görülüyor. Finlandiya’da artış yüzde 1 seviyesinde kalırken, Hırvatistan’da yüzde 17,6’ya kadar yükseldi.

Yunanistan’da yüzde 10, Macaristan’da yüzde 9,8, Bulgaristan’da yüzde 9,6 ve Romanya’da yüzde 8,2 oranında artış kaydedildi. Buna karşılık Almanya’da kira artışı yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 2,3 ve İspanya’da yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

"KİRA KONTROLLERİ BEKLENMEDİK SONUÇLAR DOĞURDU"

Uzmanlara göre kira fiyatlarındaki yükselişin temelinde talebin arzdan daha hızlı artması yer alıyor. Özellikle konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi, ev sahibi olmayı zorlaştırırken kiralık konut piyasasına yönelimi artırıyor.

Öte yandan hükümetin Temmuz 2022’de yürürlüğe aldığı ve Temmuz 2024’e kadar uzatılan yüzde 25 kira artış sınırının piyasada farklı etkiler yarattığı belirtiliyor. Everett-Allen, “Kira kontrolleri beklenmedik sonuçlar doğurdu” değerlendirmesinde bulunarak, mevcut kiracılar için artışların sınırlı kaldığını ancak yeni kiralamalarda daha yüksek fiyat artışlarının görüldüğünü ifade etti.