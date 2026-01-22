Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulunan şirketler arasında, %1000’in üzerinde oran talep eden hisseler yatırımcıların en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bu şirketler başvurularını KAP üzerinden duyurdu, ancak henüz SPK’dan nihai onay gelmiş değil. Onay çıkması halinde bölünme ve hak kullanım tarihleri ayrıca ilan edilecek.

SPK başvurusu bulunan ve %1000’i aşan bedelsiz oranlarıyla öne çıkan şirketler ve yatırımcıya olası etkileri şöyle:

LINK Bilgisayar (LINK) – %4000 bedelsiz



Şu anki başvurular arasında en yüksek oran LINK’e ait.

%4000 bedelsiz ne demek?

1 lot → 40 lot bedelsiz gelir, toplam 41 lot olur.

100 lotu olan yatırımcı:

100 lot → 4.100 lot

Yaprak Süt (YAPRK) – %2000 bedelsiz



Tarım ve hayvancılık sektöründen yüksek oranlı bedelsiz başvurularından biri.

%2000 bedelsiz ne demek?

1 lot → 20 lot bedelsiz gelir, toplam 21 lot olur.

100 lotu olan yatırımcı:

100 lot → 2.100 lot

Rainbow Polikarbonat (RNPOL) – %1900 bedelsiz



%1900 bedelsiz ne demek?

1 lot → 19 lot bedelsiz gelir, toplam 20 lot olur.

100 lotu olan yatırımcı:

100 lot → 2.000 lot

Gen İlaç (GENIL) – %1400 bedelsiz



%1400 bedelsiz ne demek?

1 lot → 14 lot bedelsiz gelir, toplam 15 lot olur.

100 lotu olan yatırımcı:

100 lot → 1.500 lot

Gezinomi (GZNMI) – %1000 bedelsiz



%1000 bedelsiz ne demek?

1 lot → 10 lot bedelsiz gelir, toplam 11 lot olur.

100 lotu olan yatırımcı:

100 lot → 1.100 lot

Süreç nasıl işleyecek?

Bu şirketlerin başvuruları SPK bültenlerinde görüşülüyor. Onay çıkması halinde;

• Bedelsiz sermaye artırımı tescil edilir

• Bölünme ve hak kullanım tarihi ilan edilir

• Hisseler belirtilen tarihte otomatik olarak yatırımcı hesaplarına eklenir

Ancak bedelsiz oranının yüksek olması tek başına fiyat artışı anlamına gelmez. Bedelsiz işlemi, şirketin piyasa değerini değiştirmez; hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda bölünür.