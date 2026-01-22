SPK’ya bedelsiz sermaye artırımı için başvuran şirketler arasında %1000’in üzerinde oran talep eden hisseler dikkat çekiyor. Başvurular içinde en yüksek oran %4000 ile LINK’te bulunurken, onay çıkması halinde 1000 lotu olan bir yatırımcının payı 41.000 lota yükselecek. İşte SPK onayı bekleyen dev bedelsizler ve şirket şirket olası lot hesapları…
Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulunan şirketler arasında, %1000’in üzerinde oran talep eden hisseler yatırımcıların en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bu şirketler başvurularını KAP üzerinden duyurdu, ancak henüz SPK’dan nihai onay gelmiş değil. Onay çıkması halinde bölünme ve hak kullanım tarihleri ayrıca ilan edilecek.
SPK başvurusu bulunan ve %1000’i aşan bedelsiz oranlarıyla öne çıkan şirketler ve yatırımcıya olası etkileri şöyle:
LINK Bilgisayar (LINK) – %4000 bedelsiz
Şu anki başvurular arasında en yüksek oran LINK’e ait.
%4000 bedelsiz ne demek?
1 lot → 40 lot bedelsiz gelir, toplam 41 lot olur.
100 lotu olan yatırımcı:
100 lot → 4.100 lot
Yaprak Süt (YAPRK) – %2000 bedelsiz
Tarım ve hayvancılık sektöründen yüksek oranlı bedelsiz başvurularından biri.
%2000 bedelsiz ne demek?
1 lot → 20 lot bedelsiz gelir, toplam 21 lot olur.
100 lotu olan yatırımcı:
100 lot → 2.100 lot
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) – %1900 bedelsiz
%1900 bedelsiz ne demek?
1 lot → 19 lot bedelsiz gelir, toplam 20 lot olur.
100 lotu olan yatırımcı:
100 lot → 2.000 lot
Gen İlaç (GENIL) – %1400 bedelsiz
%1400 bedelsiz ne demek?
1 lot → 14 lot bedelsiz gelir, toplam 15 lot olur.
100 lotu olan yatırımcı:
100 lot → 1.500 lot
Gezinomi (GZNMI) – %1000 bedelsiz
%1000 bedelsiz ne demek?
1 lot → 10 lot bedelsiz gelir, toplam 11 lot olur.
100 lotu olan yatırımcı:
100 lot → 1.100 lot
Süreç nasıl işleyecek?
Bu şirketlerin başvuruları SPK bültenlerinde görüşülüyor. Onay çıkması halinde;
• Bedelsiz sermaye artırımı tescil edilir
• Bölünme ve hak kullanım tarihi ilan edilir
• Hisseler belirtilen tarihte otomatik olarak yatırımcı hesaplarına eklenir
Ancak bedelsiz oranının yüksek olması tek başına fiyat artışı anlamına gelmez. Bedelsiz işlemi, şirketin piyasa değerini değiştirmez; hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda bölünür.