Yatırımcılar, 10 Aralık Çarşamba günü (yarın) portföylerine baktıklarında hisse adetlerinin ciddi oranda arttığını görecekler. Şirket, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak yatırımcısına adeta hisse yağdıracak.

Matematik ise çok basit ve kazançlı görünüyor: Elinizdeki mevcut hisse senedi sayısı, hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan tam 4 katına çıkacak.

İşte Lot Sayınızın Yeni Hali:

Eğer portföyünüzde 100 lot Bor Şeker hissesi varsa, yarın sabah bu sayı 400 lota yükselecek.

Eğer hesabınızda 500 lot bulunuyorsa, yarın güne 2.000 lot ile başlayacaksınız.

Yatırımcının elinde 1.000 lot varsa, bu sayı rekor bir artışla tam 4.000 lot olacak.

FİYAT NASIL ETKİLENECEK?

Bu işlemin bir parçası olarak hisse fiyatı da "bölünme" yaşayacak. Hisse senedi fiyatı, verilen bedelsiz oranına göre güncellenecek. Basit bir hesapla; hissenin bugünkü kapanış fiyatı 4’e bölünecek ve yarınki açılış fiyatı buna göre belirlenecek.

Örneğin hisse günü 23,00 TL civarında kapatırsa, yarın sabah tahta yaklaşık 5,75 TL fiyattan açılacak. Ancak elinizdeki lot sayısı 4 kat arttığı için toplam portföy değerinizde bir kayıp yaşanmayacak, aksine hissenin ucuzlamasıyla senedin daha fazla talep görmesi ve likiditesinin artması bekleniyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, 9 Aralık (bugün) borsa kapanışı itibarıyla elinizde Bor Şeker (BORSK) hissesi bulundurmak. Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok, işlem yarın sabah otomatik olarak gerçekleşecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.