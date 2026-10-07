Borsa İstanbul'da 16 işlem günüdür aralıksız taban olan Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) paylarında yarın kritik bir değişiklik yaşanacak. 16 Eylül'de 141,30 TL'den kapanan ve 7 Ekim'de 29,20 TL'ye kadar gerileyen hissede, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kredili işlem yasağının süresi bugün seans sonunda dolacak.

16 İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 79'U AŞAN KAYIP

BIGEN'deki taban serisi 16 Eylül'de başladı. Hisse o gün 156,90 TL'den açıldıktan sonra yüzde 9,94 düşüşle 141,30 TL'den kapanırken, sonraki işlem günlerinde satış serisi kesintisiz devam etti.

17 Eylül'den 7 Ekim'e kadar gerçekleşen seanslarda hissenin gün içi en yüksek ve en düşük fiyatlarının da taban fiyatla aynı seviyede kalması dikkat çekti. BIGEN 17 Eylül'deki 127,20 TL seviyesinden kademeli olarak gerileyerek 7 Ekim'de 29,20 TL'ye indi.

BIGEN'DE YASAK YARIN SONA ERİYOR

Hissede sert satış serisi devam ederken VBTS kapsamında uygulanan tedbirde de süre doluyor.

Borsa İstanbul'un KAP üzerinden 7 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre BIGEN paylarının 8 Eylül seans başından 7 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmemesine karar verilmişti. Hissenin tedbiri yarın sona ermiş olacak.

BIGEN YATIRIMCISI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kredili işlem yasağının sona ermesiyle BIGEN paylarında, VBTS kapsamında uygulanan bu kısıtlama ortadan kalkacak. Böylece yatırımcılar aracı kurumlarının koşulları ve ilgili piyasa kuralları çerçevesinde hisse üzerinde yeniden kredili işlem yapabilecek.

Tedbirin kalkması hissenin fiyatının yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor. Ancak işlem imkanlarının genişlemesi nedeniyle BIGEN'in 8 Ekim'deki işlemleri yatırımcıların takibinde olacak.