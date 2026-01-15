Ekonomi yönetiminin ve piyasaların yakından takip ettiği 2025 yılı bütçe gerçekleşmeleri netleşti.

Bakanlık tarafından açıklanan aralık ayı verileri, yıl sonu harcamalarının etkisiyle aylık bazda belirgin bir açığa işaret etti.

BİR AYDA YARIM TRİLYONLUK AÇIK

Açıklanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi sadece aralık ayında 528 milyar 139 milyon TL açık verdi.

Yıl sonu olması sebebiyle ödemelerin ve harcama kalemlerinin yoğunlaştığı bu dönemde gelen yüksek açık rakamı, genel tabloyu doğrudan etkiledi.

YILLIK FATURA: 1,8 TRİLYON TL

Aralık ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 2025 yılının genel tablosu da ortaya çıktı. Merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılının tamamını 1,8 trilyon TL açıkla kapattı.

Ekonomistler, bütçe disiplini ve mali dengeler açısından bu rakamın 2026 yılı ekonomi programı üzerindeki etkilerini ve borçlanma stratejisine yansımalarını yakından izleyecek.

FAİZ DIŞI DENGEDE SÜRPRİZ TABLO

Kasım ayında fazla veren bütçe, aralık ayındaki harcama artışıyla sert bir dönüş yaparak yılı 1,8 trilyon TL açıkla tamamladı. Ancak faiz harcamaları hariç tutulduğunda bütçenin yılı "artı"da kapatması dikkat çekti.

Kasım ayında 169,5 milyar TL fazla vererek olumlu bir sürpriz yapan merkezi yönetim bütçesi, yılın son ayında geleneksel harcama artışının etkisiyle açık verdi.

Verilere göre Aralık 2025 döneminde bütçe açığı 528 milyar 139 milyon TL olarak kaydedildi.

• Aralık Gelirleri: 1 trilyon 263,9 milyar TL (vergi + vergi dışı)

• Aralık Giderleri (Faiz Dışı): 1 trilyon 675,4 milyar TL

• Aralık Faiz Dışı Açığı: 411,5 milyar TL

2025 YILI ÖZETİ: GELİR GİDERİ KARŞILAYAMADI

Yılın tamamına bakıldığında ise makasın açıldığı görüldü. 2025 yılı genelinde bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL'ye ulaşırken, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL'de kaldı.

Bu tablo sonucunda 2025 yılı merkezi yönetim bütçe açığı 1 trilyon 799 milyar TL (yaklaşık 1,8 trilyon TL) olarak gerçekleşti.

FAİZ DIŞI DENGE "ARTI" YAZDI

Raporun en dikkat çekici noktalarından biri "faiz dışı denge" kalemi oldu. Toplamda büyük bir açık verilmesine rağmen devletin faiz ödemeleri hariç tutulduğunda gelirlerinin giderlerinden fazla olduğu görüldü.

2025 yılında faiz dışı bütçe giderleri 12 trilyon 580,2 milyar TL olurken, yıl genelinde 225,3 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Ekonomistler, bu veriyi mali disiplinin sürdürülebilirliği açısından "kısmi olumlu" bir sinyal olarak yorumluyor.

KASAYI VERGİLER DOLDURDU

Bütçe gelirlerinin ana kaynağı yine vergiler oldu. 2025 yılı boyunca toplanan vergiler 11 trilyon 49 milyar TL seviyesine ulaşırken, vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 786 milyar TL olarak kayıtlara geçti.