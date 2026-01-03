Yapay zekâ dünyasındaki yetenek savaşları, Silikon Vadisi’nde eşi benzeri görülmemiş bir finansal tabloyu ortaya çıkardı. Wall Street Journal’ın Equilar verilerine dayandırdığı analize göre OpenAI, üst düzey araştırmacı ve mühendislerini rakiplerine kaptırmamak için rekor düzeyde hisse bazlı ücret paketleri uyguluyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİ GERİDE BIRAKAN RAKAMLAR

Yapılan incelemeye göre, OpenAI çalışanlarına verilen ortalama 1,5 milyon dolarlık hisse payı, Google’ın 2004 yılındaki halka arzından hemen önce açıkladığı ödemelerin 7 katından fazlasına ulaştı. Bu tutar aynı zamanda, halka arz aşamasındaki 18 büyük teknoloji şirketinin çalışan başına düşen ortalama ücretinin yaklaşık 34 katı olarak kaydedildi.

GELİRİN YARISI PERSONEL ÖDEMELERİNE GİDİYOR

Şirketin bu stratejisi, OpenAI personelini bölgenin en varlıklı çalışanları arasına taşırken finansal tablolar üzerinde de belirgin bir etki yaratıyor. Analizler, OpenAI’de ücretlendirme giderlerinin gelire oranının 2025 yılında yüzde 46’ya ulaşacağını öngörüyor. Bu durum, henüz gelir üretme aşamasında olmayan Rivian hariç tutulduğunda, teknoloji sektöründeki en yüksek oran olarak dikkat çekiyor. Operasyonel zararların büyümesine neden olan bu harcamalar, mevcut hissedarların paylarının da hızla seyrelmesine yol açıyor.

ZUCKERBERG’ÜN HAMLESİNE "PRİM" İLE KARŞILIK

Söz konusu agresif ücret politikasının arkasında, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ün başlattığı transfer atağının da etkili olduğu belirtiliyor. Meta’nın, Shengjia Zhao dahil olmak üzere 20’den fazla OpenAI çalışanını yüksek tekliflerle kadrosuna katmasının ardından OpenAI, Ağustos ayında çalışanlarına tek seferlik milyon dolarlık primler dağıttı.

Yatırımcılarla paylaşılan uzun vadeli projeksiyonlara göre, OpenAI’nin hisse bazlı ücretlendirme giderlerinin 2030 yılına kadar her yıl yaklaşık 3 milyar dolar artış göstermesi bekleniyor.

