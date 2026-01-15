Türkiye’de birleşme ve satın alma piyasası 2025 yılında güçlü bir toparlanma yaşarken, 2026 için beklentiler daha da dikkat çekici hale geldi. Yıl boyunca hızlanan şirket alım-satımları, hem özel sektörde hem de kamuda özelleştirme ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre; yüksek finansman ihtiyacı, bütçe disiplini hedefleri ve yabancı sermaye girişini artırma planları, 2026’da büyük ölçekli şirket satışlarının ve ortaklıkların artabileceğine işaret ediyor.

Yabancı Fonlar Türkiye’de Fırsat Kolluyor

Son dönemde özellikle enerji, sanayi, teknoloji, limanlar, altyapı, perakende ve finans tarafında yabancı fonların ilgisi belirgin şekilde arttı. Türkiye’nin genç nüfusu, büyük iç pazarı ve stratejik konumu, küresel yatırımcılar açısından şirket alımları için cazip bir zemin oluşturuyor.

Piyasa kulislerinde; 2026 yılında hem özel sektörde büyük satışların hem de kamu tarafında bazı varlıkların yeniden gündeme gelmesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Özelleştirme Beklentisi Güçleniyor

Ekonomi yönetiminin bütçe dengesi, borçlanma maliyetleri ve doğrudan yabancı yatırım hedefleri doğrultusunda özelleştirme seçeneğinin yeniden öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi enerji, ulaştırma, liman işletmeleri ve bazı kamu iştirakleri, olası senaryolar arasında sayılıyor.

Henüz resmi bir takvim bulunmasa da, 2026’nın “şirket satışları ve stratejik ortaklıklar yılı” olabileceği beklentisi finans çevrelerinde giderek daha fazla dillendiriliyor.

Borsa İstanbul İçin Ne Anlama Geliyor?

Bu sürecin hız kazanması halinde, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için:

Değerleme artışları,

satın alma söylentileri, stratejik ortaklık haberleri ön plana çıkabilir. Bu da bazı hisselerde dönemsel sert hareketlerin görülmesine zemin hazırlayabilir.