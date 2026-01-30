Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonucunda, mevcut sosyoekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak fitre miktarı 240 TL olarak kararlaştırıldı. Bu rakam, 2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayına kadar olan süreçte geçerli olacak.

Kurul ayrıca, her mükellefin kendi günlük gıda harcamalarına göre bu miktarın üzerinde de ödeme yapabileceğini, ödemelerin nakdi olabileceği gibi gıda yardımı (ayni) olarak da gerçekleştirilebileceğini hatırlattı.

ORUÇ FİDYESİ DE AYNI SEVİYEDE

İhtiyarlık veya şifa ümidi olmayan hastalıklar nedeniyle oruç tutamayanların ödediği günlük oruç fidyesi de fitre miktarıyla aynı olarak belirlendi. Buna göre;

1 Günlük Fidye Bedeli: 240 TL

30 Günlük (Tam Ay) Fidye Bedeli: 7.200 TL olarak uygulanacak.

FİTRE VE FİDYE HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fıtır sadakası Ramazan Bayramı'nın birinci günü vacip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına Ramazan ayı içerisinde bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul ediliyor. Bayram namazından sonraya bırakılması ise mekruh sayılıyor.

KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre ve fidye, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Temel kural, kişinin verdiği yardımdan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmamasıdır.

Verilemeyecek Kişiler: Anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuklar, torunlar ve eşler birbirine fitre/fidye veremez. Ayrıca dinen zengin sayılanlara ve gayrimüslimlere de verilmez.

Verilebilecek Kişiler: Zengin olmayan kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve bunların çocukları ile gelin, damat ve kayınvalide gibi akrabalara verilebilir.