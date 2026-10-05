KARCL hisseleri, 5 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 9,92 değer kaybederek 53,55 TL seviyesine geriledi. Hisse böylece günü yine taban fiyattan işlem görerek sürdürüyor. Güncel piyasa verileri de 53,55 TL seviyesini doğruluyor.

ZİRVEDEN SERT DÜŞÜŞ

KARCL hisseleri eylül ayının ortasında 232,90 TL seviyesini görmüştü. Bu seviyeden sonra arka arkaya yaşanan düşüşlerle hisse fiyatı 53,55 TL'ye kadar geriledi.

Böylece hissede zirve seviyesine göre kayıp yüzde 77'nin üzerine çıktı. Veriler, 16 Eylül'den itibaren hissede çok sayıda günlük yaklaşık yüzde 10'luk düşüş yaşandığını gösteriyor.

KARCL'deki kayıp oranları da dikkat çekiyor. Hisse haftalık bazda yüzde 40,80, aylık bazda ise yüzde 71,04 değer kaybetmiş durumda.

Bugün KARCL hissesinde alım ve satım gerçekleştiren aracı kurumların dağılımı TSİ 11.30 itibarıyla şu şekilde:

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Yapı Kredi 19.187 %25,65 Halkbank 19.088 %25,52 İş Yatırım 11.671 %15,60 Midas 7.315 %9,78 Ziraat 6.775 %9,06

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Denizbank -62.443 %83,47 Vakıf -12.364 %16,53

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