Değerli metaller piyasasında uzun süredir beklenen "gümüş patlaması" bugün itibarıyla resmiyet kazandı. Ons gümüş fiyatı, gün ortası işlemlerinde 101,20 dolar seviyesini görerek tarihi bir rekora imza attı. 2025 yılının başında 30-32 dolar bandında seyreden gümüş, bir yıl gibi kısa bir sürede değerini üç katından fazla artırmayı başardı.

Endüstriyel Talep ve Arz Darboğazı Fiyatları Ateşledi

Gümüş fiyatlarındaki bu olağanüstü yükselişin arkasında hem finansal hem de endüstriyel faktörler yer alıyor. Özellikle yapay zeka veri merkezlerinin enerji altyapısı ve yeni nesil güneş paneli teknolojilerinde kullanılan gümüş miktarı, küresel arzın çok üzerine çıktı. Maden üretim kapasitesinin bu talebe yanıt verememesi, fiyatların agresif bir şekilde yukarı itilmesine neden oldu.

Yatırımcı İçin Getiri Şampiyonu Oldu

Türkiye’deki yatırımcılar için de gümüş, son bir yılın en kârlı enstrümanı haline geldi. Hem ons fiyatındaki artış hem de kur hareketlerinin etkisiyle gram gümüş fiyatları 130 TL sınırını aşarak, yıllık bazda %300’e varan bir getiri oranına ulaştı. Bu performansla gümüş; altın, borsa ve döviz bazlı birçok yatırım aracını geride bıraktı.

Piyasa Analistleri Ne Diyor?

Analistler, 100 dolar seviyesinin aşılmasının piyasada yeni bir dönem başlattığını ifade ediyor. Bazı uzmanlar bu noktadan sonra bir miktar kâr realizasyonu ve teknik düzeltme beklense de, yeşil enerji dönüşümü sürdüğü müddetçe gümüşe olan talebin yapısal olarak yüksek kalacağını öngörüyor. Gümüş/altın rasyosunun gümüş lehine daralmaya devam etmesi, metalin önümüzdeki dönemde de "stratejik varlık" statüsünü koruyacağına işaret ediyor.