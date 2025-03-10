Elon Musk 3 Nisan tarihinde yeminli ifade verecek. X'in satın alma sürecinde yatırımcıları zarara uğrattığı iddia edilen Musk'ın Twitter’ı satın almadan önce hisse fiyatlarını manipüle ettiğini ve bu süreçte yatırımcılara büyük kayıplar yaşattığını öne sürüyor. Musk, daha önce şahsen ifade vermeye direnç gösterse de, Washington’da avukatlarla bir araya gelerek ifade vermeyi kabul etti.

Musk 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamladıktan sonra Twitter’ın adını X Corp. olarak değiştirdi ve şirketin stratejik yönünü yeniden şekillendirmişti.

BİR DAVA DAHA AÇILDI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Musk’a karşı ayrı bir dava açarak, Twitter’daki hisse alımlarını zamanında bildirmediğini ve bu nedenle düzenleyici kuralları ihlal ettiğini iddia etti. SEC’e göre, bu ihmal Twitter hissedarlarına 150 milyon dolardan fazla zarar verdi. San Francisco’daki bir federal yargıç, Musk’ın davayı düşürme talebini reddetti ve yaptığı açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olabileceğini belirtti.

TESLA HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Musk’ın yönettiği şirketler arasında en çok dikkat çeken halka açık firma Tesla (TSLA) olmaya devam ediyor. Wall Street analistleri, Tesla hisseleri için son üç ayda 14 ‘Al’, 11 ‘Tut’ ve 10 ‘Sat’ tavsiyesi vererek genel olarak ‘Tut’ derecesi belirledi. Tesla hisseleri geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında yükseliş gösterirken, mevcut ortalama fiyat hedefi 351,48 dolar olarak belirlendi. Bu da Tesla hisselerinin yüzde 33,8 oranında daha fazla yükselme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.