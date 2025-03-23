ABD’de TikTok’un yasaklanmasını öngören yasal düzenleme 5 Nisan’da yürürlüğe girmeye hazırlanırken, uygulamanın sahibi olan Çin merkezli ByteDance, yasağı aşmak için alternatif yollar arıyor. The Information, Yahoo Finance ve Reuters gibi kaynaklara göre teknoloji şirketi Oracle, bu süreçte kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

ABD OPERASYONLARINI SATMAZSA YASAK KAPIDA

ABD Kongresi tarafından kabul edilen yasaya göre ByteDance, TikTok’un ABD’deki operasyonlarını elden çıkarmak zorunda. Aksi halde uygulama ülkede tamamen yasaklanacak. Ancak Başkan Donald Trump, göreve gelir gelmez bu yasaya karşı bir hamle yaptı. Başsavcısından yasanın 75 gün süreyle ertelenmesini talep etti ve bu talep kabul edildi. Böylece TikTok, kısa süreliğine de olsa zaman kazanmış oldu.

ULUSAL GÜVENLİK İÇİN YÜKSEK PROFİLLİ ANLAŞMA BEKLENİYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Nisan başına kadar ulusal güvenlik kaygılarını giderecek büyük bir anlaşmanın “neredeyse kesin” olduğunu belirtti. Öte yandan Trump, hafta sonunda yaptığı açıklamada dört potansiyel alıcının süreçte aktif olduğunu söyledi fakat isim vermedi. Önceki açıklamalarda adı geçen olası alıcılar arasında Microsoft, yapay zeka girişimi Perplexity, bazı milyarder yatırımcılar ve ABD hükümeti yer aldı.

ORACLE ÖNE ÇIKIYOR

TikTok’un hali hazırdaki birincil bulut sağlayıcısı olan Oracle, sürecin en güçlü adayı olarak öne çıkıyor. Milyarder iş insanı Larry Ellison’ın kurduğu Oracle, daha önce 2020’de Trump döneminde gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen TikTok alım girişiminin de bir parçasıydı.

2022’de başlatılan ve “Project Texas” adı verilen güvenlik girişimi kapsamında, TikTok’un ABD trafiği Oracle’ın bulut altyapısı üzerinden yönlendirilmeye başlanmıştı. Bu proje, Amerikalı kullanıcı verilerinin ABD sınırları içinde kalmasını hedefliyordu.

TİKTOK ALGORİTMASI DEVREDİLMEYECEK

The Information’ın haberine göre, Oracle şu anda TikTok’un ABD operasyonlarını devralmak için en güçlü adaylardan biri. Ancak ByteDance, olası bir anlaşma durumunda operasyonlara doğrudan dahil olmak istiyor.

Bloomberg News’e göre ise Beyaz Saray, Oracle’ın kullanıcı verilerini koruyacağı ve bu güvenlik karşılığında şirkette hisse sahibi olacağı bir modeli değerlendiriyor. Bu plana göre TikTok’un algoritması ByteDance’te kalacak. TikTok CEO’su Shou Zi Chew de algoritmanın devrine karşı olduğunu daha önce birçok kez açıklamıştı.

ALTERNATİF SENARYOLARDA ORACLE YİNE MERKEZDE

Reuters ise Oracle’ın dahil olduğu farklı bir senaryoyu gündeme getirdi. Bu senaryoda ByteDance’ın Çinli olmayan en büyük yatırımcılarının hisselerini artırarak TikTok’un ABD operasyonlarını devralması planlanıyor. Oracle ise bu yapıda, kullanıcı verilerinin Çin’e ulaşmasını engelleyen güvenlik sağlayıcısı rolünü üstlenecek.

(REUTERS) (CNBC-E)