Borsa İstanbul’da işlem gören yedi farklı şirket, mevcut sermayelerini bedelsiz artırma kararı aldı. Yatırımcıların cebinden para çıkmadan ek hisse kazanacağı bu gelişmeler, piyasada büyük ilgi gördü. Bedelsiz artırımlar, kimi şirketlerde iç kaynaklardan, kimilerinde ise kâr payından karşılanırken, bazı şirketlerde her iki yöntem de birlikte kullanıldı.

Hangi Şirketler Bedelsiz Kararı Aldı?

Vakıf Finansal Kiralama AŞ

Mevcut 3,5 milyar TL sermayesini 5 milyar TL’ye çıkarıyor. 1,5 milyar TL’lik artış tamamen kâr payından karşılanıyor. Bedelsiz oranı yaklaşık %42,8 seviyesinde.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır

600 milyon TL olan sermaye 1 milyar TL’ye yükselecek. 400 milyon TL’lik artış iç kaynaklardan bedelsiz yapılacak. Bedelsiz oranı %66,6.

Tınaztepe Sağlık Grubu (TNZTP)

218,5 milyon TL olan sermaye 400 milyon TL’ye çıkarılacak. 181,5 milyon TL’lik artış, geçmiş yıl kârlarından bedelsiz yapılacak. Bedelsiz oranı %83.

Saray Matbaacılık (SAMAT)

36,6 milyon TL sermaye 112,4 milyon TL’ye yükselecek. 75,8 milyon TL’lik artış iç kaynaklardan karşılanacak. Bedelsiz oranı %207 ile dikkat çekiyor.

Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR)

35,25 milyon TL sermaye 200 milyon TL’ye çıkarılıyor. 104,8 milyon TL’si iç kaynaklardan, 59,9 milyon TL’si kâr payından olmak üzere toplamda 164,7 milyon TL bedelsiz yapılacak. Bedelsiz oranı %467 ile oldukça yüksek.

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği (YBTAS)

100 bin TL gibi sembolik seviyedeki sermayesini 300 milyon TL’ye çıkarıyor. 299,9 milyon TL’lik artış tamamen iç kaynaklardan karşılanacak. Bedelsiz oranı olağanüstü yüksek: %299.900.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (HLGYO)

3,68 milyar TL sermayesini 3,84 milyar TL’ye çıkarıyor. 160 milyon TL’lik artış kâr payından bedelsiz yapılıyor. Bedelsiz oranı yaklaşık %4,3.

PİYASAYA ETKİLERİ

Bedelsiz artırımlar, şirketlerin bilanço güçlerini yansıtması bakımından önem taşıyor. Yatırımcılar için cebinden para çıkmadan hisse sayısının artması anlamına gelen bu kararlar, hisse fiyatlarının teorik olarak bölünmesine neden oluyor.

Özellikle YBTAS ve SAFKR gibi yüksek oranlı bedelsiz açıklayan şirketlerde yatırımcı ilgisinin yoğunlaşması bekleniyor. Büyük ölçekli şirketlerin (VAKFN ve HLGYO) daha düşük oranlı bedelsiz artırımları ise istikrar ve güven mesajı olarak öne çıkıyor.

Borsa uzmanlarına göre bu gelişmeler, hem kısa vadede işlem hacimlerini artırabilir hem de uzun vadede şirketlerin yatırımcı güvenini pekiştirebilir.