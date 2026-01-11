Borsa İstanbul’da son haftalarda holding, finans ve gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle haftalık bazda %30’u aşan yükselişler, yatırımcıların odağını yeniden bu alana çevirdi. Artan işlem hacimleriyle desteklenen alımlar, holding ve GYO hisselerini piyasanın en güçlü gruplarından biri haline getirdi.

Son dönemde küresel piyasalarda faiz beklentileri, yurt içinde ise enflasyon ve kredi kanalı üzerinden şekillenen fiyatlamalar, gayrimenkul ve finans ağırlıklı şirketlere olan ilgiyi artırmış durumda. Bu tablo, holding ve GYO hisselerinde hem fiyat hem de hacim tarafında belirgin bir ayrışmayı beraberinde getirdi.

Haftalık performanslara bakıldığında, özellikle Kiler Holding (KLRHO), Hedef Holding (HEDEF) ve Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisselerinde sert yükselişler dikkat çekiyor. Söz konusu hisselerde haftalık primlerin %30 bandına yaklaşması, kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların da ilgisini bu gruba yöneltti.

Gayrimenkul tarafında Ahes GYO (AHSGY), Adra GYO (ADGYO) ve Alarko GYO (ALGYO) hisseleri öne çıkan şirketler arasında yer aldı. Gayrimenkul sektörüne yönelik talebin artması ve olası faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, GYO hisselerinde alımların hız kazanmasında etkili oldu.

Finans ve girişim sermayesi tarafında ise Hedef Girişim (HDFGS), Kiler GYO (KLGYO) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) gibi hisseler, işlem hacmindeki belirgin yükselişle birlikte yukarı yönlü hareketini sürdüren şirketler arasında yer aldı.

Genel görünüm, Borsa İstanbul’da holding ve GYO hisselerinin yeniden güçlü bir temaya dönüştüğünü gösteriyor. Hem kısa vadeli fiyat performansları hem de artan işlem hacimleri, bu hisselerin önümüzdeki süreçte de piyasadaki ana gündem başlıklarından biri olabileceğine işaret ediyor.

Son bir aylık performanslara göre holding ve GYO hisselerinde oluşan yükseliş, 100 bin TL’lik yatırımların çok kısa sürede dikkat çekici seviyelere ulaşmasına neden oldu. Aylık verilere göre yaklaşık tablo şöyle oluştu:

Kiler Holding (KLRHO): %44’ü aşan yükselişle 100 bin TL yaklaşık 144 bin TL seviyesine çıktı.

Hedef Holding (HEDEF): Aylık %35’in üzerindeki performans, 100 bin TL’yi yaklaşık 135 bin TL’ye taşıdı.

Katılımevim (KTLEV): %32 civarındaki yükselişle 100 bin TL yaklaşık 132 bin TL oldu.

Ahes GYO (AHSGY): %30’a yakın primle 100 bin TL yaklaşık 130 bin TL seviyesine yükseldi.

Adra GYO (ADGYO): %26’yı aşan artışla 100 bin TL yaklaşık 126 bin TL oldu.

Alarko GYO (ALGYO): %25’i aşan yükselişle 100 bin TL yaklaşık 125 bin TL seviyesine çıktı.

Hedef Girişim (HDFGS) ve Kiler GYO (KLGYO): %20’nin üzerindeki performanslarla 100 bin TL yaklaşık 120–124 bin TL bandına ulaştı.

Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca piyasa verileri ve fiyat hareketleri esas alınarak hazırlanmıştır.