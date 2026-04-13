9 Nisan Perşembe günü Borsa İstanbul serüvenine 21,10 TL halka arz fiyatıyla başlayan Ağaoğlu Avrasya GYO, yatırımcısını şaşırtan bir sabah yaşadı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde tablo terse döndü.

Teorik eşleşmede 28,06 TL seviyesinden 10 milyon lot alıcıyla bekleyen hisse, seansın başlamasıyla birlikte gelen yoğun satışlarla tavan bozdu.

Satışların hızlanmasıyla birlikte yüzde 5 değer kaybeden hisse, 24,24 TL seviyesine kadar gerileyerek devre kesti.

ARACI KURUM DAĞILIMI: KİM ALDI, KİM SATTI?

Saat 10.10 itibarıyla piyasadaki aracı kurumlar arasında ciddi bir el değiştirme trafiği yaşanıyor.

Toplam hacimde ilk 5 alıcı ve satıcı arasındaki fark, piyasadaki satış baskısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Hissedeki düşüşü karşılamaya çalışan kurumlarda İş Yatırım, yüzde 20,58 pay ve 839.618 net lot ile listenin başında yer alıyor. Onu sırasıyla Ak Yatırım ve A1 Capital takip ediyor.

Bireysel yatırımcıların yoğun kullandığı "diğer" kategorisindeki alıcıların oranı yüzde 37,38 gibi yüksek bir seviyede.

SATIŞ BASKISI QNB VE TRİVE'DAN GELDİ

Satıcılar tarafında ise daha konsantre bir tablo hakim. QNB Finans, 884.078 lot satışla piyasanın en büyük satıcısı konumunda (yüzde 21,67). Hemen ardından gelen Trive Yatırım ise 777.949 lot çıkış yaptı.

İlk 5 satıcının toplam büyüklüğü, ilk 5 alıcıyı yaklaşık 526 bin lot farkla geride bırakmış durumda.

TALEP REKORU KIRILMIŞTI: KURUMSAL İLGİ NEDEN KORUMADI?

Halka arz aşamasında 3,7 milyar TL büyüklüğe ulaşan AAGYO, özellikle kurumsal tarafta büyük ilgi görmüştü.

• Yurt İçi Kurumsal: Tahsisatın 8,7 katı talep gelmişti.

• Yurt Dışı Kurumsal: 3,5 kat talep ile güçlü bir duruş sergilemişti.

Ancak bugün yaşanan sert geri çekilme, halka arz fiyatı olan 21,10 TL'nin hala üzerinde olsa da AAGYO, tavan serisi kısa süren halka arzlar arasında yerini aldı.

