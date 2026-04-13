Borsa İstanbul’un en köklü şirketlerinden biri olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) için model portföylerini güncelleyen aracı kurumlar, hissenin gelecek potansiyeline güvenmeye devam ediyor.

13 Nisan itibarıyla yayımlanan raporda Ahlatcı Yatırım, SISE payları için beklentilerini şu şekilde paylaştı:

• Hedef Fiyat: 71,05 TL

• Yatırım Tavsiyesi: AL

• Vade: 12 Ay

• Güncel fiyat: 47,87 TL (Saat 11.00 itibarıyla)

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Şişecam, küresel ölçekteki üretim ağı ve geniş ürün yelpazesiyle hem yerel hem de uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu sergiliyor.

Aracı kurumların "Al" tavsiyelerinin arkasında yatan temel nedenler arasında şirketin döviz bazlı gelir yapısı, stratejik yatırımları ve sürdürülebilir büyüme odaklı vizyonu öne çıkıyor.

