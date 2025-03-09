Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Apostolos Tsitsikostas, yaptığı açıklamada, belirlenen takvimin değişmeyeceğini ve erteleme ihtimalinin gündemde olmadığını belirtti.

EMİSYON STANDARTLARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Komiser Tsitsikostas, emisyon standartlarının 2026 yılının ikinci yarısında yeniden gözden geçirileceğini ifade etse de, 2035 hedefinin kesin olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, içten yanmalı motorlu araçların Avrupa pazarındaki satışı tamamen durdurulacak.

ÜRETİCİLERE EK SÜRE VE DESTEK PAKETİ

Otomobil üreticilerinin 2025 yılına yönelik emisyon hedeflerinin gevşetilmesi yönündeki taleplerine karşılık AB, üreticilere 3 yıl ek süre tanıyacağını açıkladı. Bununla birlikte, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) önerdiği 'borçlanma usulü' emisyon modeli de hayata geçirilecek.

BATARYA ÜRETİMİNE YATIRIM GELİYOR

Öte yandan, AB, Çinli rakiplere karşı Avrupa otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla batarya üretimine yönelik yeni bir yatırım paketi hazırlıyor. 1,8 milyar euro değerindeki fon ile Avrupa’daki üreticilere mali destek sağlanarak bölgedeki batarya üretim tesislerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

(CNBC-E)