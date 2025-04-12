ABD'de Trump yönetimi, Çin’in batarya mineralleri ve nadir toprak elementlerindeki küresel hakimiyetine karşı koymak amacıyla, derin deniz metallerinin ABD topraklarında stoklanmasını mümkün kılacak bir başkanlık kararnamesi hazırlığında. Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu stok, "ABD topraklarında gelecekte kullanılmak üzere hazır ve erişilebilir büyük miktarlarda" oluşturulacak.

ÇİN’İN İHRACAT KISITLAMALARI ABD’Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz hafta Çin, ABD’nin gümrük tarifelerine yanıt olarak bazı nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlaması getirmişti. Bu hamle, akıllı telefonlardan elektrikli araç bataryalarına kadar pek çok sektörde kullanılan hayati minerallerin ABD’ye erişimini tehlikeye sokmuştu.

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ABD şu anda nadir toprak elementlerinin büyük çoğunluğunu ithal ediyor ve bu ithalatın yüzde 90’ı Çin'den geliyor. Söz konusu elementler; savunma sanayi, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji sektörlerinde kritik öneme sahip.

Haberde, bu stoklama planının, derin deniz madenciliği başvurularının hızlandırılması ve ABD içinde işleme kapasitesinin artırılması yönündeki daha büyük bir stratejinin parçası olduğu da belirtildi.

(CNBC-E)