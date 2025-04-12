ABD yönetimi, Çin’in nadir toprak elementleri üzerindeki küresel hakimiyetine karşı yeni bir adım atıyor. Financial Times’ın aktardığına göre Trump yönetimi, derin deniz metallerinin ABD topraklarında büyük miktarlarda stoklanmasına olanak tanıyacak bir başkanlık kararnamesi hazırlığında. Çin’in ihracat kısıtlamaları sonrası hızlanan bu adım, ABD’nin ithalata olan bağımlılığını azaltmayı ve stratejik sektörler için güvenli kaynak yaratmayı hedefliyor.
ABD'de Trump yönetimi, Çin’in batarya mineralleri ve nadir toprak elementlerindeki küresel hakimiyetine karşı koymak amacıyla, derin deniz metallerinin ABD topraklarında stoklanmasını mümkün kılacak bir başkanlık kararnamesi hazırlığında. Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu stok, "ABD topraklarında gelecekte kullanılmak üzere hazır ve erişilebilir büyük miktarlarda" oluşturulacak.
ÇİN’İN İHRACAT KISITLAMALARI ABD’Yİ HAREKETE GEÇİRDİ
Geçtiğimiz hafta Çin, ABD’nin gümrük tarifelerine yanıt olarak bazı nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlaması getirmişti. Bu hamle, akıllı telefonlardan elektrikli araç bataryalarına kadar pek çok sektörde kullanılan hayati minerallerin ABD’ye erişimini tehlikeye sokmuştu.
ABD, İTHALATA BAĞIMLI DURUMDA: ALTERNATİF KAYNAK ARAYIŞI HIZLANDI
ABD şu anda nadir toprak elementlerinin büyük çoğunluğunu ithal ediyor ve bu ithalatın yüzde 90’ı Çin'den geliyor. Söz konusu elementler; savunma sanayi, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji sektörlerinde kritik öneme sahip.
Haberde, bu stoklama planının, derin deniz madenciliği başvurularının hızlandırılması ve ABD içinde işleme kapasitesinin artırılması yönündeki daha büyük bir stratejinin parçası olduğu da belirtildi.
(CNBC-E)