JPMorgan, Trump yönetiminin bu hafta duyurduğu gümrük vergilerinin muhtemel etkisini hesaba kattıktan sonra, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmesini beklediğini açıkladı.

"İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 5,3 ÇIKMASI BEKLENİYOR"

JPMorgan ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli yayımladığı notta, GSYH'nin tarifelerin ağırlığı altında daralmasını beklediklerini belirterek, bu yıl GSYH büyümesinin daha önceki yüzde 1,3'ten yüzde -0,3'e düşeceğini öngördü.

Feroli, "Ekonomik faaliyette öngörülen daralmanın işe alımları baskılaması ve zamanla işsizlik oranını yüzde 5,3'e çıkarması bekleniyor." dedi.

DİĞER BANKALAR NE ÖNGÖRÜYOR?

Hafta içinde Barclays, ABD için GSYH'nin 2025'te "durgunlukla tutarlı" bir şekilde daralmasını beklediğini bildirmişti.

Citi ekonomistleri bu yılki büyüme tahminlerini yüzde 0,1'e düşürürken, UBS ekonomistleri de tahminlerini yüzde 0,4'e çekti.

2024'TE YÜZDE 2,8 BÜYÜDÜ

Ülke ekonomisi, 2024 genelinde ise yüzde 2,8 büyüdü. ABD ekonomisi, 2023'te yüzde 2,9 büyüme kaydetmişti.

ABD geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,4, 3. çeyrekte yüzde 3,1 büyüme kaydetti.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülke ekonomisinin art arda en az iki çeyrek boyunca küçülmesi (daralması) durumudur. Yani üretim azalır, şirketler yatırım yapmaz, işsizlik artar, halk daha az harcama yapar. Ekonomideki bu yavaşlama, "durgunluk" olarak da tanımlanır.

(CNBC-E)