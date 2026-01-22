Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte bankacılık sektöründe de hareketlilik başladı. Mevduat faizlerindeki gerilemeyi takip eden ihtiyaç kredisi faiz oranları, Ocak 2026 itibarıyla son iki yılın en rekabetçi seviyelerine yaklaştı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için "kredi maliyetleri düştü mü?" sorusu yanıt bulurken, bazı bankalar yeni yıla özel kampanya oranlarını güncelledi.

Merkez Bankası'nın politika faizini kademeli olarak aşağı çekmesi, ticari kredilerin ardından bireysel kredilere de yansıdı. Aralık 2025 döneminde %4,50 - %5,50 bandında seyreden ihtiyaç kredisi faizleri, Ocak ayının ikinci yarısı itibarıyla bazı bankalarda %2,89 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi durumunda bahar aylarında faiz oranlarının daha da geri çekilebileceğini öngörüyor.

İşte En Uygun Faiz Sunan "İlk 3" Banka (Ocak 2026)

Piyasada yapılan son taramalara göre, şu an en avantajlı oranları sunan ilk üç banka ve kampanya detayları şu şekilde:

DenizBank: Yeni müşterilere ve dijital başvuru yapanlara özel %2,89 faiz oranıyla listenin başında yer alıyor.

Akbank: "Mobilden Akbanklı Ol" kampanyası kapsamında ilk kez müşteri olanlara %3,29 faiz oranı ve hızlı onay imkânı sunuyor.

ING Bank: Turuncu Ekstra programı dahilinde harcama sözü veren müşterilerine faiz iadesiyle birlikte maliyeti %3,39 seviyesine kadar düşürüyor.

Not: Alternatif Bank, 1850 ve üzeri KKB (kredi notu) puanına sahip müşterileri için %2,79 gibi piyasa altı bir oranla dikkat çekse de bu oran "kişiye özel" statüsünde değerlendiriliyor.

50.000 TL Kredi İçin Örnek Ödeme Tablosu

En uygun oranlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre aylık taksitler şu şekilde:

Ekonomistler, kredi çekerken sadece tabeladaki faiz oranına bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Kredi tahsis ücreti, hayat sigortası poliçe bedeli ve bankaların sunduğu ek ürünlerin (otomatik ödeme talimatı, kasko vb.) toplam maliyeti doğrudan etkilediği vurgulanıyor. Vatandaşların, "Yıllık Maliyet Oranı" üzerinden karşılaştırma yapmaları, bütçelerini korumaları açısından büyük önem taşıyor.