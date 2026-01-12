Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Akenerji ile ASUNIM arasında Erzin GES'in mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma süreçlerini kapsayan anahtar teslim EPC sözleşmesi imzalandı. Erzin GES'in yılın ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, yenilenebilir enerji ve dönüşüm vizyonuna vurgulayarak, "Doğal gaz, hidroelektrik, rüzgar, güneşten oluşan dengeli ve çeşitlendirilmiş bir üretim portföyünü yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının, sistemin ataleti ve arz güvenliği açısından baz yük santralleriyle dengelendiği ve bu DENGE içerisinde doğal gaz santrallerinin hak ettikleri değeri ve rolü yeniden kazandığı bir döneme girildiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu perspektifle Erzin DGKÇ'yi güneş enerjisiyle hibrit bir yapıya dönüştürerek santralin iç ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, "Bu proje, hem santral verimliliğini artıran hem de düşük karbonlu üretim hedeflerimizle uyumlu, somut ve rasyonel bir adım niteliği taşıyor. Hibrit santraller konusundaki güçlü teknik birikimi ve saha tecrübesiyle öne çıkan ASUNİM ile bu projede işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyor, bu alandaki uzmanlıklarına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASUNIM Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz de ASUNIM'in farklı kıtalarda hayata geçirdiği projelerle uluslararası arenadaki gücünü ve güvenilirliğini defalarca kanıtladığını, Akenerji gibi köklü bir enerji şirketinin de kendilerini tercih ettiği için duyduğu mutluluğu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de bugüne kadar 100 megavatın üzerinde hibrit GES projesini başarıyla tamamladık. Türkiye'de hibrit projeler alanındaki liderliğimizi yalnızca tamamladığımız megavatlarla değil, hayata geçirdiğimiz başarılı örneklerle de ortaya koyuyoruz. Halihazırda RES ve HES tesislerine entegre ettiğimiz 8 adet hibrit güneş enerjisi projesi bulunuyor. Bu projeyle referans sayımızı 9'a çıkararak hibrit enerji alanındaki güçlü konumumuzu pekiştireceğiz."

