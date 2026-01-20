Info Yatırım, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ALGYO) için yayımladığı son araştırma raporunda hedef fiyatını 8,24 TL seviyesine yükselterek hisse için “AL” tavsiyesini korudu. Mevcut fiyat seviyeleri dikkate alındığında kurum, ALGYO hisselerinde %100’e yakın yükseliş potansiyeline işaret etti.

Raporda, özellikle 2026 Haziran sonunda faaliyete geçmesi planlanan Hillside Bodrum Oteli’nin, şirketin Net Aktif Değeri üzerinde yapısal bir kırılma yaratmasının beklendiği vurgulandı. Bağımsız ekspertiz raporlarına göre projenin yaklaşık 10,9 milyar TL seviyesinde değer üretebileceği belirtilirken, bu yatırımın ALGYO’nun portföy kompozisyonunu turizm ağırlıklı ve yüksek marjlı bir yapıya taşıyacağı ifade edildi.

Info Yatırım, otelin ilk tam faaliyet yılında yaklaşık 3 milyar TL gelir ve 600 milyon TL civarında net nakit akışı üretebileceğini, orta vadede ise bu rakamların daha yüksek bantlara taşınabileceğini öngördü. Bu görünümün, şirketin değerleme dinamiklerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirebileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, ALGYO’nun “turizm GYO’suna dönüşüm sürecinin 2026 yılı içinde tamamlanmasının beklendiği” belirtilirken, düşük getirili ofis ve arsa ağırlıklı varlıklardan çıkış ve turizm bazlı gayrimenkullerin payının artmasının, şirketin kârlılığını ve düzenli nakit üretim kapasitesini belirgin şekilde güçlendireceği ifade edildi.

Değişen vergi mevzuatıyla birlikte düzenli temettü ödeyen GYO’ların öne çıktığına dikkat çekilen raporda, Hillside Bodrum projesinin tamamlanması ve portföy sadeleşmesiyle birlikte ALGYO’nun orta vadede daha düşük borçluluk ve daha öngörülebilir gelir yapısına kavuşabileceği vurgulandı.