Almanya'nın önde gelen bankacılık kuruluşlarından Commerzbank, Türkiye piyasalarına yönelik yayınladığı son analizde, TCMB'nin ocak ayı hamlesine ve dolar/TL kurunun çeyrek sonu hedefine dair dikkat çeken öngörülerde bulundu.

Küresel finans piyasalarında geniş analiz ağıyla bilinen Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası rotası ve kur üzerindeki olası etkilerini mercek altına aldı.

Alman devinden kritik dolar/TL raporu 1

OCAK AYINDA 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM MASADA

Kurumun değerlendirmesine göre mevcut ekonomik konjonktürde yapılacak yeni faiz indirimlerinin Türk lirasındaki değer kaybını durdurmaya yönelik bir destek sağlamayacağı düşünülüyor.

Buna rağmen banka analistleri, TCMB'nin ocak ayı toplantısında para politikasında gevşeme adımını sürdüreceğini ve 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

Alman devinden kritik dolar/TL raporu 2

DOLAR/TL İÇİN "44" UYARISI

Raporun en dikkat çeken kısımlarından biri de döviz kuru tahminleri oldu.

Piyasada halihazırda yatay bir seyir izleyerek 43,13 seviyelerinde işlem gören dolar/TL paritesi için yukarı yönlü bir projeksiyon çizildi.

Commerzbank stratejistleri, kurdaki hareketliliğin devam edeceğini ve paritenin çeyrek dönem sonunda 44,00 seviyelerine doğru tırmanabileceğini belirtti.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,12 43,13 % 0 17:18
Euro 50,42 50,43 % 0.41 17:18
İngiliz Sterlini 58,14 58,15 % 0.48 17:18
Avustralya Doları 28,92 28,94 % 0.27 17:18
İsviçre Frangı 54,11 54,14 % 0.49 17:18
Rus Rublesi 0,55 0,55 % 0.76 16:38
Çin Yuanı 6,19 6,19 % 0.18 17:18
İsveç Kronu 4,71 4,71 % 0.51 17:18
Tüm Döviz Fiyatları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAltının kilogram fiyatı 6 milyon 425 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 425 bin liraya yükseldi
PARTNERKöfteci Yusuf’un Ticari Zekâsı: Köftenin Yanına Enerjiyi de Ekledi, 500 Milyon TL’lik YatırımKöfteci Yusuf’un Ticari Zekâsı: Köftenin Yanına Enerjiyi de Ekledi, 500 Milyon TL’lik Yatırım