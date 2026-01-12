Küresel finans piyasalarında geniş analiz ağıyla bilinen Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası rotası ve kur üzerindeki olası etkilerini mercek altına aldı.

OCAK AYINDA 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM MASADA

Kurumun değerlendirmesine göre mevcut ekonomik konjonktürde yapılacak yeni faiz indirimlerinin Türk lirasındaki değer kaybını durdurmaya yönelik bir destek sağlamayacağı düşünülüyor.

Buna rağmen banka analistleri, TCMB'nin ocak ayı toplantısında para politikasında gevşeme adımını sürdüreceğini ve 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

DOLAR/TL İÇİN "44" UYARISI

Raporun en dikkat çeken kısımlarından biri de döviz kuru tahminleri oldu.

Piyasada halihazırda yatay bir seyir izleyerek 43,13 seviyelerinde işlem gören dolar/TL paritesi için yukarı yönlü bir projeksiyon çizildi.

Commerzbank stratejistleri, kurdaki hareketliliğin devam edeceğini ve paritenin çeyrek dönem sonunda 44,00 seviyelerine doğru tırmanabileceğini belirtti.