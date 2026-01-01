Dominance Grafiği ve Sermaye Akışı

Kripto para analistleri, Bitcoin Dominance (BTC.D) grafiğinin son iki yılın en keskin düşüşünü yaşadığını belirtiyor. Bu veri, Bitcoin’de kar elde eden yatırımcıların bu sermayeyi daha yüksek getiri potansiyeli olan altcoinlere kaydırdığını kanıtlıyor. Ethereum (ETH), 2026’nın ilk haftasında 8.500 dolar seviyesini aşarak ekosistemin liderliğini tazeledi. Ancak asıl hareket, Solana (SOL) ve yeni nesil katman-2 çözümlerinde yaşanıyor. Uzmanlar, 2026'da "altcoin sezonu" tabirinin yerini "nitelikli proje sezonu"na bırakacağını, içi boş memecoinlerin yerini gerçek dünyada karşılığı olan varlıkların (RWA) alacağını söylüyor.

Yapay Zeka ve Veri Gizliliği Odaklı Projeler

2026’da kripto dünyasının en çok konuşulan alt sektörü yapay zeka (AI) tabanlı coinler oldu. Render, Fetch.ai ve yeni nesil veri işleme projeleri, işlem hacminde ilk 10 arasına girmeyi başardı. Analistler, bu projelerin geleneksel teknoloji hisseleriyle korelasyonunun arttığını, dolayısıyla Nasdaq endeksindeki yükselişlerin altcoin piyasasına doğrudan yakıt olduğunu ifade ediyor. Altcoin yatırımcısı için kritik uyarı ise şu: Toplam piyasa hacmi (Total 2) 3 trilyon doları geçmedikçe, genel bir yükselişten ziyade "hisse seçer gibi" coin seçmek hayati önem taşıyor.