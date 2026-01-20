Citi Research, kısa vadede değerli metallere yönelik taktiksel iyimser duruşunu sürdürdüğünü açıkladı. Kuruluş, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler gibi boğa piyasasını destekleyen temel unsurların geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Raporda, gümrük tarifelerine ilişkin kararların daha da gecikmesine bağlı belirsizliğin, ABD'deki metal stoklarının küresel piyasalara hızlı şekilde geri dönmesini şimdilik engelleyebileceği ifade edildi. Bu durumun, fiziki piyasalardaki küresel sıkılığı uzatabileceği ve fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı canlı tutabileceği vurgulandı.

Citi, üç aya kadar vadede altın ve gümüş için HEDEF fiyatlarını koruduğunu açıkladı. Buna göre kuruluş, altın için ons başına 5.000 dolar, gümüş için ise ons başına 100 dolar hedefini muhafaza etti.

ALTINDA REKORLAR SÜRÜYOR

Altın fiyatlarında rekor serisi, küresel ölçekte yüksek seyreden jeopolitik belirsizliklerin desteğiyle devam ediyor. Ons altın, 4.693 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini test etti.

Değerli metal halihazırda yüzde 1,30 primle 4.731,90 dolardan alıcı buluyor.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın da tarihi zirvesini 6.530 liranın üzerine taşıdı. Gram altın şu sıralarda yüzde 1,37 artışla 6.585,44 liradan işlem görüyor.