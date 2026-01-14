İşte sertifikadaki taban serisine ve düşüşün nedenlerine dair ayrıntılar:

6 GÜNLÜK "TABAN" SERİSİ: KAYIP YÜZDE 26’YI AŞTI

7 Ocak tarihinden itibaren yönünü aşağı çeviren ALTINS1, düşüş serisini 6'ncı işlem gününe taşıdı.

Altın Sertifikası 5 gündür tabandan kalkamıyor! ALTINS1’de düşüş devam edecek mi?

Süreç başında 106,02 TL seviyelerinde bulunan sertifika, bugün saat 10.00 itibarıyla taban fiyata gerileyerek 82,06 TL’ye indi.

Günlük bazda yüzde 4,99 değer kaybeden enstrümanın, son 5 günlük süreçteki toplam değer kaybı yüzde 26'ya yaklaşırken, haftalık bazdaki resmi kaybı ise yüzde 22 olarak kayıtlara geçti.

ALTINS1 NEDEN DÜŞÜYOR? UZMANLAR NE DİYOR?

Altın fiyatları genel anlamda yükselirken sertifikanın neden düştüğü, yatırımcıların en çok merak ettiği soru haline geldi. Uzmanlara göre bu durumun temelinde iki ana neden yatıyor:

KÂR REALİZASYONU VE AŞIRI PRİMLENME

Sertifikada daha önce yaşanan aşırı primlenme sonrası, yatırımcıların yüksek kâr elde etme amacıyla satışa geçmesi düşüşü tetikleyen en büyük unsur oldu. Uzun süreli yükselişin ardından gelen bu satış dalgası, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

TEKNİK DÜZELTME HAREKETİ

Piyasa analistleri, yaşanan bu sert geri çekilmeyi "teknik bir düzeltme" olarak nitelendiriyor. Sertifikadaki fiyatın, altının gerçek piyasa değeriyle (spot fiyat) arasındaki makasın dengelenmesi için bu tür bir hareketin beklendiği ifade ediliyor.

