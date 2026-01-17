Yıllardır enflasyondan korunma aracı olarak görülen ons altın ve gümüş, 2026'nın ilk çeyreğinde yerini dijital varlıklara bırakmaya başladı. Morgan Stanley tarafından yayımlanan son strateji raporunda, özellikle arzı sınırlı ve teknolojik altyapısı güçlü olan kripto paraların, kurumsal portföylerde "temel varlık" (core asset) sınıfına yükseltildiği vurgulandı. Banka, 2026 yılı itibarıyla müşterilerinin doğrudan Bitcoin, Ethereum ve Solana ticareti yapabileceği yeni bir dönemin kapılarını araladı.

ETHEREUM (ETH): "DİJİTAL PETROL" VE FİNANSIN YENİ ALTYAPISI

Morgan Stanley analistleri, Ethereum'u sadece bir kripto para olarak değil, "küresel finansın yeni işletim sistemi" olarak tanımlıyor. Bankanın Ocak 2026 başında yaptığı Spot Ethereum ETF başvurusu, bu varlığın altın karşısındaki en büyük kozu olarak görülüyor.

Neden seçildi? Tokenizasyon (RWA) ve akıllı sözleşmelerdeki liderliği, bankaların fonlarını blockchain üzerine taşıma isteğiyle birleşince ETH, "getirisi olan altın" muamelesi görmeye başladı.

SOLANA (SOL): HIZIN VE KURUMSAL VERİMLİLİĞİN YENİ ADRESİ

Listenin en dikkat çekici üyesi ise Solana. Morgan Stanley'nin E-Trade platformuna dahil etme kararı aldığı Solana, 2026'da "hız ve düşük maliyet" arayan devasa sermayeyi kendine çekiyor.

Altına karşı avantajı: Altının transferi ve saklanması maliyetliyken; Solana tabanlı tokenize para piyasası fonları, bankacılık sisteminin "yeni tesisatı" olarak nitelendiriliyor. Morgan Stanley, Solana'nın sadece bir "beta" yatırımı değil, yapısal bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.

BITCOIN (BTC): MODERN ZAMANIN SARSILMAZ ALTINI

Her ne kadar bir altcoin olmasa da, Morgan Stanley'nin sepetindeki en ağır taş yine Bitcoin. Banka, Bitcoin'in volatilitesinin (oynaklığının) 2026'da tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini ve artık Nvidia gibi dev teknoloji hisselerinden daha "sakin" bir liman haline geldiğini savunuyor.

Stratejik rezerv vurgusu: ABD ve diğer büyük ekonomilerin Bitcoin'i stratejik rezerv olarak tutma tartışmaları, BTC'yi altının doğrudan halefi konumuna getirdi.

KURUMSAL 'ETF KARNAVALI' FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

2026 yılı, kripto dünyası için bir "ETF Karnavalı" olarak anılmaya başlandı. Morgan Stanley'nin yanı sıra Goldman Sachs ve JPMorgan gibi devlerin de bu sürece dahil olmasıyla, piyasaya girecek olan kurumsal likiditenin yeni arzdan daha fazla olması bekleniyor. Analistler, özellikle Solana ve Ethereum için 2026 içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyelerinin (ATH) kaçınılmaz olduğunu öngörüyor.

