Küresel kripto para piyasalarında son günlerde artan dalgalanma ve geri çekilmelere rağmen, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan’dan Bitcoin yatırımcılarını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Banka analistleri, mevcut fiyat hareketlerinin yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini belirterek, Bitcoin için orta vadeli yükseliş beklentilerinin korunduğunu vurguladı.

JPMorgan tarafından paylaşılan analizde, Bitcoin’in hâlâ “gerçek değerinin altında” işlem gördüğü ifade edildi. Banka, Bitcoin’i altınla kıyaslayan değerleme modellerine atıfta bulunarak, volatilitenin zaman içinde düşmesi ve kurumsal yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde BTC fiyatında güçlü bir yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu belirtti.

ORTA VADEDE YÜKSEK HEDEF KORUNUYOR

Analistlere göre Bitcoin’in yönü kısa vadede makroekonomik gelişmeler, düzenleyici başlıklar ve kurumsal fon akışlarına bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürebilir. Ancak JPMorgan, bu oynaklığa rağmen orta vadeli görünümde iyimserliğini koruyor. Bankanın modellemelerine göre, piyasa dengelerinin normalleşmesi halinde Bitcoin’in önümüzdeki 6 ila 12 aylık dönemde 170 bin dolar seviyelerine doğru hareket edebileceği öngörülüyor.

Fon piyasasında haftanın olayı: Biri yüzde 131 kazandırdı, diğeri yüzde 99 eridi!

Raporda, özellikle spot ETF’ler üzerinden gelen kurumsal talebin, uzun vadeli fiyat oluşumunda belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi. JPMorgan, volatilitenin azalmasının da büyük fonların kripto varlıklara daha güçlü giriş yapmasının önünü açabileceğini ifade etti.

“UMUTSUZ OLMAYIN” MESAJI

JPMorgan’ın değerlendirmesinde net bir takvim verilmezken, mevcut geri çekilmelerin uzun vadeli hikâyeyi bozmadığı vurgulandı. Banka, Bitcoin’in dijital değer saklama aracı rolünün giderek güçlendiğini ve bu durumun fiyatlamalara orta vadede daha net yansıyabileceğini belirtti.

Özetle JPMorgan, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcı psikolojisini zorladığını kabul etmekle birlikte, Bitcoin için orta vadeli hedeflerin korunduğunu ve yükseliş potansiyelinin hâlâ güçlü olduğunu ifade ederek piyasalara “umutsuz olmayın” mesajı verdi.