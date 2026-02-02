Altın piyasası, 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz haftayı 6.805 TL seviyesinden kapatan gram altın, yeni haftanın ilk saatlerinde 6.590 TL seviyelerine kadar çekilerek yatırımcısını şaşırttı. Piyasada gözlemlenen bu geri çekilme, günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Altın fiyatlarındaki bu sert düşüşün temelinde hem dış hem de iç piyasadaki gelişmeler yatıyor. Analistler; aşırı alım bölgelerine çıkan fiyatların ardından gelen kâr realizasyonlarına dikkat çekiyor. Özellikle ABD’de Fed’e dair endişelerin ve olası kapanma risklerinin azalması piyasaları rahatlattı. Ayrıca BEYAZ Saray ile Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, "güvenli liman" altına olan talebin azalmasına neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte ons altın 4.636 dolar seviyesine kadar geriledi.

2 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Gram altın 6.535,90 TL’den alıcı buluyor.

Çeyrek altın satış fiyatı 11.590,00 TL seviyesinde.

Yarım altın 23.179,00 TL’den işlem görüyor.

Tam altın fiyatı 47.536,40 TL olarak güncellendi.

Cumhuriyet altını 46.182,00 TL’den satılıyor.

Gremse altın ise 119.205,54 TL ile dikkat çekiyor.

Ons altın küresel piyasalarda 4.636,80 dolar seviyesinden işlem görüyor.