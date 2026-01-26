İslam Memiş, ons altın fiyatının tarihinde ilk kez 5 bin dolar seviyesini aştığını belirterek bu durumun emtia tarafında 50 yıllık bir döngü fiyatlamasına işaret ettiğini söyledi. Memiş'e göre piyasalardaki bu sert hareketliliğin arkasında şu temel faktörler yer alıyor:

Jeopolitik Gerilimler: İran merkezli artan tansiyon güvenli liman talebini körüklüyor.

Merkez Bankası Hamleleri: Bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı sert açıklamaların piyasayı sarsabileceği öngörülüyor.

Trump Etkisi: Donald Trump’ın küresel piyasalara yönelik açıklamaları oynaklığı artırmaya devam ediyor.

KRİTİK EŞİK: 5.500 DOLAR HEDEFİ

Ons altın için 5 bin dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılığın önemine değinen Memiş, bu rakamın üzerinde kalınması durumunda yeni HEDEF noktasının 5.500 dolar seviyesi olacağını ve yükseliş trendinin süreceğini ifade etti.

BUGÜN ALTIN ALINIR MI?

Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği "Bugün altın alınır mı?" sorusuna temkinli bir yanıt verdi:

Kısa Vade Uyarısı: Mevcut fiyatlamaların çok yüksek geçtiğini belirten analist, kısa vadede "altın alma zamanı" olmadığını savundu.

Ons altın tarafında kâr satışlarının yaşanabileceğini ifade eden Memiş, fiyatların teknik olarak 4.850 dolar seviyesine gerilemesi durumunda alımın değerlendirilebileceğini belirtti.

Uzun vadeli yatırımlar için bir problem görülmediğini ancak alım için geri çekilmelerin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN BEKLENTİLERİ ERKENE ÇEKİLDİ

Yılın ilk yarısı için öngörülen 8 bin TL hedefinin, daha Ocak ayının sonuna gelinmeden 7 bin 235 TL seviyelerine yaklaşarak güçlü bir sinyal verdiğini belirten Memiş, beklentilerin önceden fiyatlandığını söyledi. Mevcut "öngörülemez süreç" nedeniyle gram altın almak için bu haftanın uygun olmadığını belirterek yatırımcıları yüksek maliyet riskine karşı uyardı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.