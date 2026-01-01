Borsa İstanbul’da işlem gören enerji firması Tatlıpınar Enerji (TATEN) için aracı kurum tarafından yayımlanan analiz raporu yatırımcıların dikkatini çekti. Halk Yatırım’ın hazırladığı raporda, TATEN hissesi için “AL” tavsiyesi verilirken, 12 aylık HEDEF fiyatın belirlenmesiyle birlikte hisse için yaklaşık yüzde 44 getiri potansiyeli öne çıkarıldı.

Raporda, Tatlıpınar Enerji’nin son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla kurulu gücünü artırdığı ve bu sayede gelir potansiyelinin yükseldiği belirtildi. Şirketin sahip olduğu santrallerden elde edilen elektrik satışlarının çoğunluğunun YEKDEM garantisiyle yapılmasının finansal istikrar açısından önemli bir avantaj oluşturduğu ifade edildi.

Aracı kurum değerlendirmesinde, Tatlıpınar Enerji’nin büyüme hedeflediği yurt içi ve yurt dışı bölgelerdeki potansiyelin yatırımcı ilgisini artırdığına dikkat çekildi. Raporda, şirketin Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya gibi bölgelerde faaliyet planlarının bulunduğu da aktarıldı.

Analistler, Tatlıpınar Enerji’nin elektrik üretim kapasitesini 2026’da 463 MW seviyesine çıkarmasını beklediklerini ve bunun gelir ile kârlılık tarafında olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca 2025 ve 2026 yılları için elektrik üretim tahminlerinde güçlü artış öngörüldüğü de raporda yer aldı.

Raporda, enerji sektöründeki mevzuat değişiklikleri ve planlanan yatırım projelerinin zamanlaması gibi unsurların, gelecekte şirket performansı üzerinde belirleyici olabileceği uyarısı da yapıldı. Yatırımcıların bu riskleri de göz önünde bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

Halk Yatırım’ın analizine göre Tatlıpınar Enerji (TATEN) hissesi, güçlü finansal beklentiler ve artan üretim kapasitesiyle önümüzdeki 12 ayda yaklaşık %44 getiri potansiyeli sunuyor.

*Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.