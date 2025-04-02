Apple’ın kredi kartı programında yeni bir dönem başlıyor. Goldman Sachs ile yollarını ayıran teknoloji devi, yeni bir finansal ortak arayışında. Bu süreçte Visa, Mastercard’ın yerini almak için devreye girerken, American Express de rekabete dahil oldu. Kredi kartı piyasasında heyecanı artıran bu gelişmeler, sektörün yönünü etkileyebilir.

VİSA’DAN DEV TEKLİF

Visa, teknoloji devi Apple’ın kredi kartı ortaklığını Mastercard’dan devralmak için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir teklif sundu. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Visa bu anlaşmayı güvence altına almak için büyük ölçekli kart programlarına özel peşin ödeme teklifinde bulundu.

REKABET KIZIŞIYOR: AMEX DE DEVREDE

Visa, Reuters’ın yorum talebine yanıt vermezken, American Express’in de Apple Card’ı kazanmak için devreye girdiği belirtildi. WSJ'ye göre Amex, yalnızca ödeme ağı olmakla kalmayıp kartın doğrudan sağlayıcısı da olmayı hedefliyor. Apple, 2019 yılında Mastercard ile birlikte Apple Card’ı piyasaya sürerken, bu iş birliğini yöneten Goldman Sachs ile olan ortaklığını Kasım 2023’te sonlandırdı. Şu anda birçok finans kuruluşu, Goldman Sachs’ın yerini almak için yarışıyor.

APPLE'IN YENİ ORTAĞI KİM OLACAK?

Reuters’ın ocak ayında bildirdiğine göre, Apple, Barclays ve Synchrony Financial ile yeni bir kredi kartı ortaklığı için görüşmeler yürütüyor. JPMorgan da geçen yıldan bu yana Apple ile bu konuda müzakereler yapıyor. Goldman Sachs, yaklaşık on yıl önce yatırım bankacılığı ve alım satım faaliyetlerinin ötesine geçerek tüketici bankacılığına yönelmişti. Ancak, 2022'nin sonlarına doğru, bu alandaki zararları karşılamak için milyarlarca dolar ayırmasının ardından perakende bankacılık hedeflerini küçültme kararı aldı.