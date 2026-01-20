Borsa İstanbul A.Ş., 20 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişiklik yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, toplam 6 şirketin fiili dolaşım oranı güncellendi ve yeni oranların 21 Ocak 2026 tarihi itibarıyla endeks hesaplamalarında dikkate alınacağı bildirildi.
Fiili dolaşım oranı; bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam sermayeye oranını ifade ediyor. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinde şirketlerin endeks ağırlıklarının belirlenmesinde kritik bir gösterge olarak kullanılıyor.
FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞEN ŞİRKETLER
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 49
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)
Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 52
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 50
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 31
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 55
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 42
FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI (FDPO) NEDİR?
FDPO (Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı), bir şirketin borsada serbestçe alınıp satılabilen paylarının toplam sermayeye oranını ifade eder. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinde şirketlerin ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılır ve hissenin endekse etkisini doğrudan belirler.