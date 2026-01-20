Borsa İstanbul A.Ş., 20 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yapılan bildirimde, toplam 6 şirketin fiili dolaşım oranının güncellendiği ve yeni oranların 21 Ocak 2026 tarihinden itibaren endeks hesaplamalarında geçerli olacağı belirtildi.

Fiili dolaşım oranı; bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam sermayeye oranını ifade ediyor. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinde şirketlerin endeks ağırlıklarının belirlenmesinde kritik bir gösterge olarak kullanılıyor.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞEN ŞİRKETLER

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)

Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 49

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)

Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 52

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 50

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 31

Katılımevim (KTLEV) bedelli kararını iptal etti

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)

Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 55

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Endekslerde kullanılacak yeni fiili dolaşım oranı: Yüzde 42

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI (FDPO) NEDİR?

FDPO (Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı), bir şirketin borsada serbestçe alınıp satılabilen paylarının toplam sermayeye oranını ifade eder. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinde şirketlerin ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılır ve hissenin endekse etkisini doğrudan belirler.