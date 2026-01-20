Konut piyasası yılı adeta gövde gösterisiyle kapattı. Aralık ayında Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışları, önceki aylara kıyasla çok güçlü bir artış sergileyerek yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Grafik verilerine göre Aralık 2025’te konut satışları 254 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, hem bir önceki ay olan Kasım 2025’e hem de son iki yılın Aralık aylarına kıyasla çok net bir sıçramaya işaret ediyor.

Kasım 2025’te yaklaşık 141 bin adet seviyesinde olan satışlar, sadece bir ayda neredeyse iki katına yaklaşan bir artış gösterdi.

YILLIK BAZDA DA SERT ARTIŞ

Aralık ayı performansı sadece aylık değil, yıllık bazda da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Aralık 2023: 138 bin 577 adet

Aralık 2024: 212 bin 637 adet

Aralık 2025: 254 bin 777 adet

Son iki yılda Aralık ayı satışları neredeyse iki katına yaklaşırken, 2025 Aralık verisi serinin zirvesine çıktı.

TALEP NEDEN ARTTI?

Sektör temsilcileri ve piyasa uzmanlarına göre Aralık ayındaki bu sert yükselişte birkaç ana faktör öne çıkıyor:

Faiz tarafında gevşeme beklentilerinin güçlenmesi

Konutta fiyatların yeniden yükselebileceği algısı

Yatırımcıların “son fırsat” psikolojisiyle alıma yönelmesi

Yıl sonu kampanyaları ve müteahhit indirimleri

Enflasyona karşı fiziki varlıklara yönelim

Özellikle büyük şehirlerde hem oturum hem de yatırım amaçlı alımların hızlandığı ifade ediliyor.

2026 İÇİN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ SİNYALİ

Aralık ayında gelen bu tablo, 2026 yılı için de konut sektöründe canlılığın devam edebileceğine işaret ediyor. Satışlardaki ivmenin korunması halinde, yeni yılda hem fiyatlama hem de stok tarafında daha hareketli bir piyasa bekleniyor.

Uzmanlar, kredi faizleri ve makroekonomik adımların seyriyle birlikte konut piyasasının 2026’nın ilk aylarında da yakından izleneceğini vurguluyor.