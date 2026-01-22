Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aydınlık, Göktepe, Ortaharman ve Sökücek köylerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

Bir başta karar kapsamında, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Kararda bölgenin haritasına da yer verildi.

(AA)