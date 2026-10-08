Borsa İstanbul'da işlem gören Smart Güneş Enerjisi (SMRTG), Arçelik Pazarlama ile milyonlarca dolarlık yeni bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, güneş paneli üretimine yönelik sözleşmenin büyüklüğünün 19,5 milyon doları aştığı belirtildi.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ'NDEN 19,5 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yeni bir tedarik sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

KAP açıklamasına göre sözleşmenin toplam bedeli 19.516.911,55 dolar olarak belirlendi.

ANLAŞMANIN KONUSU GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİ

Yenilenebilir enerji yatırımları da bulunan Arçelik Pazarlama ile yapılan anlaşma, güneş paneli üretimi için tedarik faaliyetlerini kapsıyor.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yenilenebilir enerji yatırımları da olan Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında 19.516.911,55 USD tutarlık güneş paneli üretimi için tedarik sözleşmesi imzalanmıştır."