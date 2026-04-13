Şirket tarafından yapılan açıklamada 872.928 dolarlık sipariş alındığını açıkladı.

KAP üzerinden yapılan açıklamada “Şirketimiz, Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere özel bir firmadan 872.928 USD (KDV dahil) karşılığı 43.293.650 TL bedelle bilişim altyapısı ürünleri siparişi almıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Yeni iş ilişkisinin ortalık faaliyetlerine olumlu etkisi bekleniyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

ARDYZ hisseleri haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle giriş yaptı. Düşüşün ardından hisseler yükselişe geçti.

Hisseler yazım sırasında yüzde 0,34'lük düşüş ile 41,54 TL'den işlem gördü.

