Şirket tarafından yapılan açıklamada, Q Yatırım Bankası A.Ş.'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı haberleri çıkan CEO Muzaffer Armağan Saraçoğlu hakkında gelinen son nokta paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Saraçoğlu hakkında bu aşamada görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir adli karar bulunmadığı belirtildi.

Bu gelişme doğrultusunda, Muzaffer Armağan Saraçoğlu'nun hem DCT Trading bünyesindeki CEO'luk görevine hem de bağlı ortaklık olan Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 06.01.2026 (yarın) itibarıyla dönmesi öngörülüyor.

"ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ İLE İLLİYET BAĞI YOK"

DCT Trading, söz konusu adli sürecin şirket faaliyetleriyle bir ilgisi olmadığını şu maddelerle vurguladı:

Doğrudan Bağlantı Yok: Soruşturma süreci ile DCT Trading tüzel kişiliği, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri arasında doğrudan bir illiyet bağı bulunmamaktadır.

Şirket Nezdinde İnceleme Yok: Şirket nezdinde bu kapsamda yürütülen herhangi bir işlem veya inceleme olmadığı gibi, şirkete yöneltilmiş bir itham da söz konusu değildir.

Süreç Takip Ediliyor: Adli sürecin kendi usul ve esasları çerçevesinde devam ettiği, yatırımcıları etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunun derhal bilgilendirileceği açıklandı.