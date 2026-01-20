Borsa İstanbul’da son dönemde endeks ağırlıkları yeniden şekillenirken, ASELSAN BIST 100 üzerinde en yüksek etkiye sahip hisselerden biri konumuna yükseldi. Güncel veriler, ASELSAN’ın endeks içindeki payının yaklaşık %9,7 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu durum, hissede yaşanacak sert fiyat hareketlerinin artık endekse doğrudan ve güçlü şekilde yansıyacağı anlamına geliyor.

ASELS Endeksin Direksiyonuna Geçti: BIST 100’ün En Etkili Hissesi Oldu

ASELSAN taban olursa endeks ne olur?

BIST’te bir hissede taban fiyat, genellikle yaklaşık %10’luk düşüş anlamına geliyor. ASELSAN’ın endeks ağırlığı dikkate alındığında, hissede yaşanabilecek böyle bir hareket, tek başına BIST 100 üzerinde yaklaşık %1 civarında aşağı yönlü baskı oluşturabilecek seviyeye ulaşmış durumda.

Bu da bugünkü endeks seviyelerine bağlı olarak, başka hiçbir hisse değişmese bile, BIST 100’de 90 ila 110 puan aralığında bir geri çekilme anlamına geliyor.

Neden bu kadar etkili?

ASELSAN’daki bu etki artışının arkasında; son dönemdeki fiyat performansı, piyasa değerindeki büyüme ve endeks içindeki ağırlık dengesinin yeniden şekillenmesi yer alıyor. Bu tablo, ASELSAN’ı klasik bir “sektör hissesi” olmaktan çıkarıp, doğrudan “endeks hissesi” konumuna taşıyor. Uzmanlara göre ASELSAN artık yalnızca kendi bilançosu ve haber akışıyla değil, aynı zamanda endeksin genel seyrini anlamak açısından da yakından izlenmesi gereken hisselerden biri. Hissede yaşanacak sert düşüşler, endekste “beklenenden büyük” hareketlere neden olabilir. Aynı şekilde güçlü yükselişlerde de ASELSAN’ın endeksi yukarı taşıyan ana hisselerden biri olması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

➤ ASELSAN’ın endekse etkisi ne demek?



Bir hissenin endekse etkisi, BIST 100’ün hareketi üzerinde ne kadar belirleyici olduğunu gösterir. ASELSAN’ın etkisinin yükselmesi, hissedeki fiyat değişimlerinin endeksi geçmişe göre daha fazla yukarı veya aşağı çekmesi anlamına gelir.

➤ ASELSAN düşerse BIST 100 otomatik düşer mi?



ASELSAN, BIST 100’ün en yüksek ağırlığa sahip hisselerinden biri olduğu için düşüş yaşadığında endeks üzerinde doğrudan aşağı yönlü baskı oluşturur. Ancak endeksin toplam yönü, bankalar ve diğer büyük hisselerin performansına da bağlıdır.

➤ ASELSAN taban olursa endeks ne kadar etkilenir?



Mevcut ağırlık seviyesiyle ASELSAN’da oluşabilecek sert bir düşüş, tek başına endeks üzerinde yaklaşık %1 civarında bir baskı yaratabilecek potansiyele sahiptir. Bu etki, endeks seviyesine bağlı olarak onlarca puanlık harekete karşılık gelir.

➤ ASELSAN yükselirse endeks ne olur?



ASELSAN’daki güçlü yükselişler, endeksi yukarı taşıyan ana faktörlerden biri haline gelmiştir. Özellikle yatay veya zayıf günlerde ASELSAN’daki alımlar, endeksin pozitif görünmesine neden olabilir.

➤ ASELSAN artık “endeks hissesi” mi?



Mevcut ağırlık yapısıyla ASELSAN, klasik bir sektör hissesi olmaktan çıkıp, bankalar ve birkaç büyük sanayi şirketiyle birlikte BIST 100’ün yönünü belirleyen “endeks hisseleri” grubuna girmiş durumda.