Fenerbahçe ile Juventus, Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin transferi konusunda 5,8 milyon € kiralama bedeli ve 21,5 milyon € satın alma opsiyonu karşılığında anlaşmaya vardı. Bu transfer, her iki kulüp arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından resmiyet kazanırken sezon sonuna kadar devam edecek bir kiralama ve sonrasında Juventus’a kalıcı olma ihtimali taşıyan bir hamle olarak değerlendiriliyor.

En-Nesyri, bu sezon Süper Lig’de sarı-lacivertliler formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti ve Juventus teknik ekibi de hücum hattını güçlendirmek için deneyimli forveti kadrosuna katmayı planlıyor. Fenerbahçe de hem finansal gelir elde etmiş olacak hem de oyuncunun kariyerine İtalya’da devam etmesine olanak sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor ve transferin detaylarının kulüpler tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor