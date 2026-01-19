Verilere göre Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,9'a indi. Enflasyon, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde belirlendi.

AB'de ise kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,3'e inerken, aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Enflasyon aralıkta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

