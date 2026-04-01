Orta Doğu'da çatışmaların sona erebileceğine yönelik iyimserlikle küresel piyasalarda alıcılı bir seyir öne çıkarken yatırımcı güveninin yeniden tesis edilebileceğine yönelik beklentiler fiyatlamaları destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün, "İran ile savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi. İran basınındaki haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Saldırıların tekrarlanmaması güvencesiyle bu savaşı bitirmek için gerekli irademiz var." dedi.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda artan risk iştahı Avrupa piyasalarına da taşındı.

Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 yükselişle 597,3 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 artışla 10.361 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3 değer kazancıyla 23.311 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,5 primle 45.404 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,3 yükselişle 7.998 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,8 kazançla 17.523 puanda bulunuyor.

BULGARİSTAN, SANAYİLERE YÖNELİK ÖZEL DESTEK PROGRAMI BAŞLATMAYA HAZIRLANIYOR

Bölge genelinde Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Bulgaristan Enerji Bakanı Traycho Traykov, Bulgaristan'ın enerji yoğun sanayilere yönelik destek programını uygulayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını bildirdi.

Bakanlar Kurulu'nda Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkilerine ilişkin önlem paketinin tanıtıldığı brifingde konuşan Traykov, enerji yoğun sanayilere yönelik destek programının AB Komisyonu'na bildirildiğini ve onay sürecinin son aşamasında olduğunu söyledi.

Traykov, programın 2 ila 3 hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade ederek, söz konusu düzenleme kapsamında enerji yoğun şirketlerin, megavatsaat başına 63 avronun üzerindeki elektrik fiyatları için maliyetlerinin yüzde 50'sine kadar destek alabileceğini belirtti.

AB'NİN ENERJİ FATURASI 30 GÜNDE 14 MİLYAR AVRO ARTTI

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığını, 30 günde AB'nin fosil yakıt ithalatına 14 milyar avro eklendiğini bildirdi.

Orta Doğu'daki çatışmanın başlangıcından bu yana AB'de gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 70, petrol fiyatları yüzde 60 arttığını aktaran Jorgensen, 30 günlük çatışmanın Birliğin fosil yakıt ithalat faturasına 14 milyar avro eklediğini dile getirdi.

Jorgensen, Orta Doğu'daki krizin 2. ayına girerken çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Şu an için doğrudan bir petrol ve gaz arz sıkıntısı olmasa da özellikle dizel ve jet yakıtı gibi bazı ürün piyasalarında daralma görüyoruz. Ayrıca küresel gaz piyasalarında artan kısıtlamalar ve bunun elektrik fiyatlarına yansıyan etkileri söz konusu. Bu durum, sanayimiz ve hane halkımız için ek maliyetler çıkarma riski taşıyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile enerji fiyatlarının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri (PMI) verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve perakende satışların takip edileceğini belirtti.